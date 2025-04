Fiat Strada e Argo sono le auto più vendute a marzo in Brasile

Fiat ha chiuso il mese di marzo con due modelli tra i più venduti in Brasile. Il pickup Strada rimane al comando, con 10.254 unità immatricolate e una quota di mercato del 5,5 per cento, mentre la Argo si è classificata al secondo posto, con 8.248 unità immatricolate e una quota di mercato del 4,5 per cento. Come nei mesi precedenti, la casa torinese si conferma leader assoluto del mercato brasiliano, con una quota di mercato del 21 per cento e 38.875 unità immatricolate a marzo, oltre 8 mila in più rispetto alla seconda azienda classificata.

Fiat chiude marzo con una quota di mercato del 21,0%: Strada e Argo le due vetture più vendute in Brasile

Oltre alla Strada, la Fiat si è distinta anche con un altro modello nel segmento: tra i C-pickup, al primo posto si è piazzato il Toro, con 3.629 unità immatricolate. Grazie a ciò, la principale casa automobilistica italiana è leader tra i pick-up con il 39,5 per cento del segmento. Nel segmento Hatch, oltre al successo dell’Argo, anche la Mobi è stata un’auto di spicco nel mese di marzo. Il modello ha registrato 4.682 immatricolazioni, posizionando Fiat al vertice della categoria con una quota del segmento del 28,7 per cento. Il marchio è leader anche nel settore dei furgoni: il Fiorino è il veicolo commerciale più venduto del mese, con 1.732 unità e il 77,2 per cento tra i B-Van.

“La leadership di Fiat è il risultato di una combinazione di fattori strategici, tra cui innovazione, tecnologia e una gamma di prodotti diversificata, adattata per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di clienti. Grazie ai nostri sforzi, questo mese celebriamo i due veicoli più venduti nel Paese: Strada, che è leader assoluto da mesi, e Argo, che occupa la seconda posizione e rafforza la sua competitività nel mercato interno, offrendo versioni complete per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di consumatori. Continueremo a lavorare per offrire al mercato un portafoglio sempre più robusto”, commenta Federico Battaglia, vicepresidente del Brand Fiat per il Sud America.

Nell’anno in corso, Fiat rimane in testa con 110.588 unità vendute, oltre 30 mila in più rispetto alla seconda azienda classificata. Tra le 10 auto più vendute in Brasile figurano anche tre modelli: Strada al 1° posto (29.293), Argo al 3° (19.726) e Mobi all’8° (14.255). Rispetto al primo trimestre dell’anno scorso, il marchio ha registrato una crescita di oltre l’8,94 per cento nelle unità immatricolate nel 2025.