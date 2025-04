Ferrari: novità importanti per il Concorso d’Eleganza Palm Beach Cavallino Classic 2026

Il continuo e crescente successo di Cavallino Classic, che celebra la bellezza delle Ferrari, è una prova della bontà della ricetta proposta ai collezionisti. Del resto, non si diventa per caso il più prestigioso concorso d’eleganza riservato alle “rosse” su scala mondiale. L’organizzazione dell’evento fa capo a Cavallino Inc., azienda statunitense che vanta anche il ruolo di editrice dell’omonima rivista dedicata all’universo del “cavallino rampante”.

Per celebrare i 35 anni di questa kermesse statunitense, che onora e tramanda la passione per la Ferrari, si profilano alcune importanti novità per la prossima edizione, celebrata ancora una volta in Florida. Il Palm Beach Cavallino Classic 2026, infatti, si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua lunga e prestigiosa storia. Cambierà la location. A fare da cornice alle “rosse” ci penserà ora la splendida perla del The Boca Raton.

Diversa anche la collocazione temporale. Il prossimo appuntamento della serie andrà in scena dal 13 al 16 febbraio, per evitare la consueta sovrapposizione con la 24 Ore di Daytona. Questo regalerà un’esperienza ancora più immersiva ai partecipanti, senza elementi di distrazione, per quanto felici possano essere, come la mitica sfida endurance d’oltreoceano, legata alla storia Ferrari.

Courtesy of Cavallino Classic

Spazio anche per gli aspetti commemorativi: una mostra speciale sarà dedicata ai vincitori del Best of Show delle prime 34 edizioni di Cavallino Classic e alle loro Ferrari. Ad inquadrarla ci penserà il The Breakers Resort, luogo dove il leggendario evento riservato alle “rosse” è nato ed ha prosperato nel corso degli anni.

Resta immutato il format. Ancora una volta ci saranno il Tour del venerdì, il Concorso d’Eleganza del sabato e la Classic & Sports Sunday di domenica presso il resort di Mar-a-Lago, dove un paio di anni fa si registrò un’incursione di Donald Trump, attuale Presidente degli Stati Uniti d’America. Ricordiamo che l’inquilino della Casa Bianca, in passato, aveva in garage anche una Ferrari F430 F1.

Con le novità precedentemente illustrate, Cavallino Classic continua ad evolversi nel rispetto della propria tradizione, celebrando l’eccellenza delle opere e della storia della casa di Maranello, in un contesto unico di eleganza, passione e raffinatezza. Nelle scorse settimane, questo evento ha messo a segno uno straordinario successo, sia in termini di pubblico che di nobiltà delle vetture.

Courtesy of Cavallino Classic

Il ricco ventaglio di auto del “cavallino rampante” stradali e da competizione, di ogni epoca, presenti sul green ha regalato nel 2025 uno spettacolo unico, nel segno della bellezza e delle migliori emozioni Ferrari. In ogni edizione, dal 1992, quando spense la sua prima candelina, il Concorso d’Eleganza statunitense è cresciuto in quantità e in qualità, dando sempre ottime soddisfazioni ai partecipanti, desiderosi ogni volta di prendervi parte.

La scelta di cambiare location al Cavallino Classic Palm Beach 2026 si lega a ragioni di ordine logistico. Il The Breakers, dove l’appuntamento è andato in scena nelle scorse edizioni, verrà sottoposto a un processo di ristrutturazione pluriennale, che imporrà delle limitazioni nella gestione dei grandi eventi. Necessario, quindi, guardare verso altri lidi, con una scelta vocata all’eccellenza.

Gli organizzatori di Canossa Events si sono mossi al meglio, trovando un’alternativa da sogno, degna del prestigio di questa manifestazione. Le architetture spettacolari del The Boca Raton, recentemente rinnovato, con il suo meraviglioso campo da golf, regaleranno uno scenario magnifico, perfetto per incorniciare lo splendore delle Ferrari protagoniste di Cavallino Classic Palm Beach 2026.

L’evento celebrerà anche gli anniversari di alcuni modelli mitici del “cavallino rampante”. Come già scritto, sarà inoltre introdotta una classe speciale dedicata ai Best of Show delle prime 34 edizioni. Già aperte le candidature delle vetture, che saranno valutate dal comitato di selezione, chiamato a scegliere quelle meritevoli di essere inserite nella rosa. Sarà un processo decisionale particolarmente difficile, per l’eccellenza del parterre offerto al suo giudizio. Tutte le Ferrari proposte sono infatti al top.

Courtesy of Cavallino Classic Courtesy of Cavallino Classic Courtesy of Cavallino Classic Courtesy of Cavallino Classic Courtesy of Cavallino Classic Courtesy of Cavallino Classic Courtesy of Cavallino Classic Courtesy of Cavallino Classic Courtesy of Cavallino Classic Courtesy of Cavallino Classic Courtesy of Cavallino Classic Canossa Events, Palm Beach Cavallino Classic, Luigi Orlandini © 2025 LILA PHOTO Canossa Events, Palm Beach Cavallino Classic, Luigi Orlandini © 2025 LILA PHOTO Canossa Events, Palm Beach Cavallino Classic, Luigi Orlandini © 2025 LILA PHOTO Canossa Events, Palm Beach Cavallino Classic, Luigi Orlandini © 2025 LILA PHOTO Courtesy of Cavallino Classic 1

Fonte | Canossa Events