Nuova Jeep Compass made in Melfi: è lei la star del brand per il 2025

Il prossimo 18 marzo assisteremo al debutto della nuova Jeep Compass. Futura generazione del celebre modello, il più venduto dalla casa americana a livello globale, sarà prodotto su piattaforma STLA Medium sia in versione elettrica che ibrida. La sua produzione per l’Europa avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia dove rappresenterà uno dei modelli chiave per garantire la piena occupazione della fabbrica nei prossimi anni.

Nuova Jeep Compass modello chiave per la futura espansione del marchio a livello globale

A proposito della nuova Jeep Compass di cui di recente Stellantis ha pubblicato il primo teaser sappiamo che sarà un modello importante per la futura espansione del brand a livello globale. Di questa auto possiamo sicuramente dire che sarà la star del brand per il 2025 anno comunque ricco di novità con la presentazione del fuoristrada Jeep Recon e idel restyling di Jeep Grand Cherokee.

La linea di design della nuova Jeep Compass riprenderà gli elementi stilistici visti con le ultime novità lanciate sul mercato dalla casa automobilistica americana. Quindi questo significa che il nuovo SUV sarà ancora più SUV della precedente generazione e si caratterizzerà per la presenza di tratti tesi e muscolosi. Se la versione elettrica avrà un’autonomia fino a 700 km con una ricarica completa, della versione ibrida sappiamo che disporrà di tecnologia a 48 V. Probabile inoltre la presenza in gamma anche di ibridi plug-in.

Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi negli ultimi mesi sul web ad immaginare lo stile e il design della nuova Jeep Compass che al momento non è stata ancora avvistata nella sua versione definitiva. Sembra molto probabile che già agli inizi del 2025 possano trapelare le prime immagini definitive o quasi di questo atteso modello destinato a far discutere a lungo vista l’importanza del suo debutto per Jeep.