Stellantis è leader del mercato in Francia nei primi 7 mesi del 2025

In un mercato in calo, Stellantis mantiene il primo posto nel mercato francese delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri per i sette mesi cumulativi fino al 2025 con una quota di mercato cumulativa del 29,6% e consolida la sua leadership nei motori elettrici con una quota di mercato del 27,7%. Nel complesso, Stellantis Pro One continua a crescere nel mercato francese con una quota di mercato del 39,9% e rimane leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri BEV con una quota di mercato del 47,2%.

Stellantis France è il produttore leader sul mercato per l’anno in termini di vendite, con una quota di mercato del 29,6%

Per quanto riguarda i singoli marchi di Stellantis, Peugeot, cumulativamente fino al 2025, registra un aumento di quasi 1 punto nella quota di mercato nei segmenti delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, rispetto al 2024. Nel solo mercato dei veicoli commerciali, Peugeot registra un aumento di quasi 2,5 punti, raggiungendo una quota di mercato del 19,2% rispetto al 2024. Citroën è il terzo marchio di autovetture e veicoli commerciali leggeri su tutti i canali, con una quota di mercato dell’8,22% (rispetto all’8,38% di luglio 2024). Il marchio guadagna 1 posizione rispetto a giugno 2025, guadagna 2 posizioni nelle autovetture, posizionandosi al 4° posto, e mantiene il 3° posto nei veicoli commerciali leggeri.

A luglio, DS ha registrato una quota di mercato delle autovetture pari all’1,02%, superiore alla sua quota di mercato cumulativa nel 2025. Alfa Romeo ha raddoppiato i suoi volumi a luglio e ha registrato un aumento del 55% dall’inizio dell’anno. Jeep ha superato le 700 immatricolazioni a luglio. In vista del leasing elettrico dell’Avenger nel 2025, il marchio ha registrato un leggero calo, attestandosi allo 0,64% della quota di mercato delle autovetture (-0,04 punti).

Sempre a proposito di Stellantis, Opel registra un incremento della quota di mercato di 0,21 punti percentuali nel mese di luglio 2025 rispetto a luglio 2024 (autovetture). Nei veicoli leggeri, il trend è positivo, con una quota di mercato del 2,14% (+0,13 punti) nell’intero anno. Fiat ha raggiunto una quota di mercato del 2,7% a luglio (+0,6 punti rispetto a fine giugno), trainata da Fiat Professional al 6,8% nei veicoli commerciali leggeri (5° posto a livello nazionale). Fiat è numero 1 nei camper a luglio e da inizio anno.

Stellantis è ancora leader nei veicoli 100% elettrici nel 2025 con una quota di mercato del 27,7% per i veicoli passeggeri e i veicoli commerciali leggeri e n. 1 nei veicoli passeggeri con il 25,6%, con due modelli nella top 5 (Citroën ë-C3, Peugeot E-208).

“Stellantis consolida la sua posizione di leader nel mercato francese grazie alla forza del suo portafoglio multimarca e alla performance della sua offerta elettrificata. Questo risultato riflette la pertinenza della nostra strategia, sia nel segmento privato che in quello professionale. Con una quota di mercato del 27,7% nei veicoli 100% elettrici e una leadership confermata nei veicoli utilitari, continuiamo il nostro impegno per una mobilità sostenibile, competitiva e accessibile a tutti”, ha dichiarato Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.