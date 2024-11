Stellantis: STLA Medium nuovo punto di riferimento per nelle prestazioni degli EV

Grazie alla sua autonomia di 701 km nel ciclo WLTP, la piattaforma STLA Medium ha raggiunto un nuovo standard di prestazioni per i viaggi autostradali. La nuova Peugeot E-3008, dotata del sistema BEV a lunga autonomia, ha mostrato l’efficienza della piattaforma coprendo il tragitto da Parigi a Nizza con solo due soste di ricarica. Durante il viaggio, la vettura ha mantenuto una velocità massima di 130 km/h, nel rispetto dei limiti autostradali, con una temperatura esterna di circa 20°C.

STLA Medium a lunga autonomia è l’unica piattaforma della sua categoria in grado di percorrere quasi 1000 km in autostrada con due sole soste di ricarica

Le prestazioni offerte dalla versione a lunga autonomia della piattaforma STLA Medium risultano equiparabili a quelle di un veicolo a motore termico (ICE) che effettua soste per il rifornimento e per consentire al conducente di riposare.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di sviluppare una tecnologia che vada a diretto vantaggio dei nostri clienti,” ha fatto sapere Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “La capacità di autonomia della piattaforma STLA Medium la rende ideale per i percorsi a lunga distanza, senza compromettere la convenienza e l’efficienza di un veicolo completamente elettrico. I conducenti possono ora godersi viaggi più lunghi con un minor numero di soste di ricarica e con la garanzia di prestazioni elevate in tutta tranquillità.”

Le simulazioni evidenziano che i clienti che guidano veicoli basati sulla piattaforma STLA Medium, come la Peugeot E-3008, possono coprire lunghi percorsi – da Torino a Napoli o da Praga a Bruxelles – con soli due stop per la ricarica, confermando l’efficienza “ best-in-class” della versione a lunga autonomia. Modelli come Peugeot E-3008, Peugeot E-5008 e Opel Grandland già sfruttano questa piattaforma, con cinque nuovi modelli in arrivo entro il 2026.

Oltre ai benefici classici dei veicoli elettrici, questa versione a lunga autonomia riduce le soste grazie alle batterie ad alte prestazioni ACC, prodotte nella gigafactory di Billy-Berclau/Douvrin. L’integrazione verticale di Stellantis assicura elevata qualità e prestazioni ottimali, mantenendo il controllo completo della catena del valore.