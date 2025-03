Una Ferrari 499P Modificata in scala 1:8 e su misura

Con il servizio Tailor-Made Bespoke di Amalgam Collection è possibile richiedere una replica personalizzata in scala 1:8 delle auto precedentemente modellate dal celebre atelier inglese. Un esempio dell’eccellenza di queste produzioni su misura giunge dalla Ferrari 499P Modificata commissionata da un cliente del Texas per riprodurre perfettamente le specifiche uniche della sua auto reale.

Le immagini mostrano il modello in fase di pre-assemblaggio, durante il lungo e articolato processo di costruzione. Questo ci regala una panoramica diversa rispetto a quanto già visto in passato nel catalogo del marchio, entrando nei dettagli materici dei modelli in scala 1:8 di Amalgam Collection. Stiamo parlando di piccole-grandi opere d’arte, che stupiscono per la perfetta esecuzione di ogni elemento e per la finezza complessiva del lavoro.

La Ferrari 499P Modificata del ricco committente è stata fedelmente imitata in ogni dettaglio, per quanto nascosto alla vista. Questa si chiama eccellenza produttiva. Incredibile la pazienza e la maestria degli artigiani che hanno reso possibile tutto ciò, giovandosi dei progetti CAD originali e delle specifiche dei materiali forniti direttamente dalla casa di Maranello. Nel caso specifico, la tinta usata è un Nero Stellato con strisce da corsa in Giallo e tondi in bianco. Il numero 44 è in bella evidenza, come sull’auto in formato reale.

Il modello in scala 1:8 permette di respirare l’intrigante miscela fra le tecnologie più moderne e le modalità di lavorazione manuale più tradizionali, gestite con arte e sapienza da grandi professionisti. Ne deriva un prodotto accurato, in tutto e per tutto identico nell’aspetto alla celebre hypercar del “cavallino rampante”, derivata dalla vettura da corsa che si è imposta per ben 2 volte alla 24 Ore di Le Mans, senza le restrizioni regolamentari previste per quest’ultima.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

La Ferrari 499P Modoficata è un giocattolo da pista per adulti, dal conto in banca faraonico, che possono giovarsi delle sue doti fuori dall’ambito agonistico, per tuffarsi in una dimensione di piacere unica e su misura, nell’ambito del programma Sport Prototipi Clienti, con l’assistenza ufficiale degli specialisti del “cavallino rampante”. Questa vettura esprime una potenza addirittura superiore a quella della sorella che si è imposta sul circuito della Sarthe, non dovendo sottostare alle restrizioni motoristiche previste dalle norme del campionato FIA WEC.

Qui ci sono 870 cavalli al servizio del piacere, che si manifestano quando si preme il tasto push to pass, simile a quello usato sulle monoposto di Formula 1 per effettuare le manovre di sorpasso. Attivando questo boost, per 7 secondi consecutivi, si aggiungono 163 cavalli ai 707 di partenza, giungendo alla cifra cumulativa precedentemente esposta. Ogni piacere ha un prezzo, che nel caso della Ferrari 499P Modificata tocca quota 5.1 milioni di dollari, più le tasse. Costa decisamente meno il modello in scala 1:8 di Amalgam Collection, che comunque richiede una spesa ampiamente superiore alle disponibilità dei comuni mortali.