Palm Beach Cavallino Classic 2025: le Ferrari vincenti e le foto

Ancora una volta, negli Stati Uniti d’America, si è celebrata una grande festa Ferrari, con il Palm Beach Cavallino Classic. L’evento, giunto alla 34esima edizione, ha offerto ai protagonisti e al pubblico una straordinaria miscela di gioielli a quattro ruote, per celebrare l’eccellenza del “cavallino rampante”, onorandone al meglio il ricco patrimonio storico. Si può parlare di un successo travolgente, forse oltre ogni più rosea aspettativa, che ha baciato il celebre Concorso d’Eleganza, punto di riferimento assoluto per chi porta le “rosse” nel cuore.

Questo appuntamento, da sempre sulla cresta dell’onda, ha guadagnato ulteriore spinta con l’acquisizione di Cavallino Inc. da parte di Canossa Events, nel 2020, sotto la regia del Chairman e CEO Luigi Orlandini, le cui straordinarie doti organizzative e gestionali sono ben note nell’ambiente (e non solo). A lui va il merito di aver saputo valorizzare ancora di più la ricca tradizione del rendez-vous a “stelle e strisce”, celebrato annualmente nel segno dello stile e della bellezza, con un tocco di glamour a condire felicemente il quadro.

Il Palm Beach Cavallino Classic 2025 ha proposto anche il Tour d’Eleganza, un affascinante viaggio sulle splendide isole tra Ft. Lauderdale e Palm Beach, per respirare più in profondità la magia di quell’area di Florida in cima ai sogni di molti turisti su scala mondiale.

Anche la Ferrari F80 in mostra

Un ruolo di primo piano, nella seducente tela di appuntamenti, è andato all’iconico Party Under the Stars al The Breakers. Qui gli ospiti hanno potuto ammirare da vicino la nuova Ferrari F80, che prosegue la scia delle supercar in serie limitata al vertice tecnologico e prestazionale della gamma, le cui origini si legano alla GTO del 1984. Poi è stato il turno delle F40, F50, Enzo e LaFerrari. A loro il compito di aprire, fisicamente, il percorso che ha portato i protagonisti a scoprire l’ultima nata di questa prestigiosa famiglia.

Grande l’entusiasmo per l’ottima riuscita dell’evento da parte di Enzo Mattioli Ferrari, pronipote del Commendatore e Presidente di Cavallino Inc., che si è espresso in questi termini:

“Come membro della famiglia Ferrari, è particolarmente significativo per me contribuire a una manifestazione che non solo celebra il patrimonio del cavallino rampante, ma ne garantisce anche la preservazione per le future generazioni. Mi congratulo sinceramente con i collezionisti le cui straordinarie Ferrari sono state premiate quest’anno, una testimonianza del loro incrollabile impegno per l’eccellenza e l’autenticità”.

Ricco il parterre di auto da sogno coinvolte nel Concorso d’Eleganza. L’edizione 2025 di Palm Beach Cavallino Classic ha registrato la presenza di oltre 150 auto di Maranello, 104 delle quali in gara, per contendersi gli ambiti Awards. Il difficile compito di scegliere gli esemplari vincenti è toccato a una prestigiosa giuria di esperti, statunitensi ed europei, che hanno faticato non poco a stabilire delle graduatorie di valore, per l’eccellenza di ogni modello in mostra. I parametri che hanno orientato l’analisi sono stati i seguenti: autenticità, eccellenza, eleganza e significato storico, secondo gli elevati standard dell’IAC/PFA (International Advisory Committee for the Preservation of the Ferrari Automobile).

Cavallino Classic 2025: le Ferrari premiate

Oltre 70 veicoli hanno ottenuto un punteggio di 97 su 100, a riprova della qualità estrema delle proposte rimesse all’esame degli specialisti. Alla fine dello spettacolare weekend, i massimi riconoscimenti sono andati a una Ferrari 375 MM del 1954, a una 335 S del 1957 e a una Dino 206 S del 1967. Segue la lista dei premi più prestigiosi assegnati nel corso di Palm Beach Cavallino Classic 2025:

● Best of Show Gran Turismo 2025 è stato vinto dalla Ferrari 375 MM #0476 AM

del 1954

● Best of Show Competizione 2025 è stato vinto dalla Ferrari 335 S #0674 del

1957 appartenente a Brian Ross

● La Ferrari Dino 206 S #026 del 1967 è stata selezionata tra le vetture certificate

Ferrari Classiche come Best of Show 2025 Classiche Certified.

Ecco gli altri premi di maggiore livello:

● The Ferrari Elegance Award presentato da Ferretti Group: 1951, Ferrari 212 Export Cabriolet #0106 E presentata da Michael Weisberg

● The Preservation Award presentato da RM Sotheby’s: 1969, Ferrari 365 GTB/4 “Daytona Speciale” #12925 presentata da Jack Thomas

● The Best Sound Award presentato da Bang & Olufsen: 1967, Ferrari Dino 206 S #026

● The Best Preserved Schedoni Set Award presentato da Schedoni: 1995, Ferrari F512 M #99689

● The Cavallino Magazine Award: 2011, Ferrari 599XX di Driving Art in Motion Collection #75808

● The Chairman’s Award: 1985, Ferrari 288 GTO #052739

● People’s Choice: 1994, 512 TR #98932

● The Ferrari Youngtimer Award: 1995, F512 M #99689

● The Ferrari F50 Award: 1995, F50 #103355 presentata da Louis Flory

● The Dino Six Cylinder Award: 1968, Dino 206 GT #00136 presentata da David Hidalgo

● The Honorary Judges’ Award: 1972, 365 GTS4 “Daytona” #16573

● The Enzo Era Award: 1967, 275 GTB4 #09413 presentata da Bruce Bond

● The Ferrari Restoration Award presentato da RM Sotheby’s: 1966, 275 GTB #08545

● The Ferrari Research Award presentato da Richard Mille: 1959, 250 GT PF Cabriolet #1179 GT presentata da Roy e Janice Brod

● The Best Twelve Cylinder Award: 1960, 400 Superamerica Cabriolet #1945 SA presentata da Ron Rosner

● The Best Eight Cylinder Award: 2014, Sergio #205936

● The Ferrari 308 Award: 1976, 308 GTB #19377 presentata da Kevin Cogan – Cogan Collection

● Drivable Art Award presentato da Ben Headley: 1949, 166 Inter #017 S

Ricchissima la lista delle auto destinatarie del Platinum Award, per l’alto punteggio ottenuto nel corso della selezione del Concorso d’Eleganza statunitense. Ecco i modelli prescelti:

○ 1968, Ferrari 330 GTC #11271

○ 1968, Ferrari Dino 206 GT #00136

○ 1969, Ferrari Dino 246 GT Coupè #00514

○ 1969, Ferrari 365 GTB4 “Daytona Speciale” #12925

○ 1970, Ferrari 365 GTB4 “Daytona” #13361

○ 1972, Ferrari 365 GTS4 “Daytona” #15369

○ 1972, Ferrari 365 GTS4 “Daytona” #16573

○ 1973, Ferrari 365 GTS4 #16857

○ 1974, Ferrari 365 GT4 BB #17553

○ 1976, Ferrari 308 GTB #19377

○ 1980, Ferrari 308 GTB #29537

○ 1981, Ferrari 512 BBi #37717

○ 1984, Ferrari 308 GTS QV #049683

○ 1985, Ferrari 288 GTO #058331

○ 1985, Ferrari 288 GTO #055229

○ 1989, Ferrari 328 GTB #081569

○ 1989, Ferrari 328 GTS #079299

○ 1989, Ferrari 328 GTS #081932

○ 1991, Ferrari F40 #089730

○ 1992, Ferrari F40 #093139

○ 1992, Ferrari 512 TR #92213

○ 1992, Ferrari F40 #093892

○ 1993, Ferrari 348 GT Competizione #097933

○ 1994, Ferrari 512 TR #98932

○ 1995, Ferrari F355 #100892

○ 1995, Ferrari F50 #103921

○ 1995, Ferrari F50 #104758

○ 1995, Ferrari F50 #104277

○ 1995, Ferrari F50 #103355

○ 1995, Ferrari F50 #104743

○ 1995, Ferrari F512 M #99689

○ 1996, Ferrari F355 Berlinetta #106023

○ 1998, Ferrari 355 Berlinetta #110738

○ 1999, Ferrari 550 Maranello #115502

○ 1999, Ferrari F355 F1 Berlinetta #112977

○ 2000, Ferrari 360 Modena #120551

○ 2001, Ferrari 360 Spyder #122898

○ 2001, Ferrari 550 Maranello #123459

○ 2001, Ferrari 550 Barchetta #0124354

○ 2001, Ferrari 550 Barchetta #124147

○ 2003, Ferrari Enzo #133030

○ 2003, Ferrari Enzo #133923

○ 2003, Ferrari 575M Maranello #130419

○ 2004, Ferrari Challenge Stradale #139426

○ 2005, Ferrari 575 Superamerica #142600

○ 2005, Ferrari 575 Superamerica #142571

○ 2007, Ferrari 599 GTB #156625

○ 2009, Ferrari 430 Scuderia #166043

○ 2009, Ferrari Scuderia Spider 16M #166280

○ 2009, Ferrari 599XX #170097

○ 2011, Ferrari 599 SA #181343

○ 2014, Ferrari Sergio #205936

○ 2015, Ferrari 458 Speciale #204654

○ 2015, Ferrari 458 Speciale #210226

○ 2015, Ferrari 458 Speciale Aperta #211709

Il prestigioso evento di cui vi abbiamo riferito ha avuto anche un’appendice filantropica, in linea con la tradizione. Stiamo parlando di “Classic & Sports Sunday”, un’esposizione di automobili storiche, di vari marchi, sempre nella splendida cornice del Mar-a-Lago Club, di proprietà del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, grande appassionato di auto sportive endotermiche. Qui si è svolta una raccolta fondi di beneficenza, in favore di chi nella vita è stato meno fortunato. Un tema che stava a cuore anche ad Enzo Ferrari.

