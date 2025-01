La Ferrari F430 di Donald Trump torna sul mercato

La Ferrari F430 gode di grande ammirazione tra gli appassionati, che ne amano le alchimie stilistiche e prestazionali. Ogni esemplare della specie cattura il cuore di chi ama le supercar, ma ce n’è uno ancora più speciale, almeno nella prospettiva collezionistica. Si tratta di quello appartenuto a Donald Trump, neoeletto Presidente degli Stati Uniti d’America.

La liaison con l‘uomo più potente del mondo può fare una grande differenza in termini di prezzo. Non abbiamo un’idea sulla misura dell’apporto, ma a breve lo scopriremo, perché la “rossa” in esame si appresta, ancora una volta, a passare di mano.

Si tratta di una Ferrari F430 F1 del 2007 che, per un certo periodo, fece la gioia dell’inquilino della Casa Bianca, di prossimo insediamento. Donald Trump ha sempre avuto un debole per le supercar. Nel suo garage c’è stato posto anche per una Lamborghini Diablo, ma l’interesse mediatico più alto è stato guadagnato dal modello del “cavallino rampante”.

L’attuale proprietario, di cui non si conosce il nome, ha ora deciso di ricollocarla sul mercato, forse con l’intento di mettere a segno il profitto maggiore, in un momento storico favorevole ad un’operazione del genere. Se entrasse in campo Elon Musk, uomo di fiducia del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, le quotazioni potrebbero diventare davvero stellari. Non si può escludere la cosa, ma credo che una possibilità del genere sia abbastanza remota, per uno che si erge a paladino della mobilità elettrica. Comunque c’è un vecchio detto che dice: “Mai dire mai”.

Foto Ferrari

Il possesso della Ferrari F430 ad opera di Donald Trump prese forma con largo anticipo rispetto alla sua prima elezione alla Casa Bianca. Allora lui era un ricco e potente uomo d’affari che (come oggi del resto) non si privava dei piaceri della vita. L’acquisto della “rossa”, ovviamente, avvenne da nuova, nel 2007, presso una concessionaria USA.

Pare che l’esemplare in vendita sia accompagnato da una documentazione, firmata dallo stesso Donald Trump, che ne attesta la provenienza. L’asta, curata da Rockstar Car Auction, è prevista per il 16 febbraio 2025. Fra i punti di forza, una cronologia completa dei tagliandi, che mette in risalto le cure ricevute nel tempo.

La combinazione cromatica è la migliore che si possa desiderare: carrozzeria rossa con interni color cuoio: un classico destinato all’eternità. Cuore pulsante della Ferrari F430 è un motore V8 da 4.3 litri di cilindrata, che eroga 490 CV di potenza massima e 465 Nm di coppia, su un peso di 1450 chilogrammi. L’energia giunge al suolo sulle ruote posteriori, tramite un cambio elettroattuato F1, che rende fulminei i passaggi di rapporto, elargendo doppiette inebrianti in scalata.

Il quadro prestazionale era di riferimento nel suo periodo storico, fra le supercar di “normale” produzione, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, da 0 a 1.000 metri in 21.6 secondi e una velocità massima di oltre 315 km/h. Incredibile quanto le sue forme, firmate Pininfarina, siano ancora attuali. Avere una di queste “rosse” è il sogno di tutti. Un fortunato collezionista, dalla possibilità economiche indubbiamente grandi, potrà presto mettere in garage l’esemplare appartenuto a Donald Trump.

Fonte | duPontREGISTRY