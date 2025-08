Nuova Alfa Romeo Spider 2030: c’è chi la immagina così

Di una nuova Alfa Romeo Spider si parla spesso e volentieri. Al momento però non ci sono notizie certe sul suo ritorno anche se più di qualcuno ipotizza che potrebbe essere il secondo modello del programma bottega di Alfa Romeo dopo la nuova 33 Stradale. Attualmente notizie ufficiali non ne abbiamo. Questo non scoraggia i creatori virtuali e i designer indipendenti che sul web ipotizzano lo stesso quale potrebbe essere il design di questo ipotetico futuro modello della casa automobilistica del biscione.

Sul web hanno immaginato il design di una ipotetica nuova Alfa Romeo Spider

E’ questo il caso che vi mostriamo in questo nostro articolo. Questa proposta di roadster immaginaria si presenta come un’auto a due posti con capote in tela ripiegabile, sistemata dietro i sedili, che richiama lo spirito delle sportive classiche. Il design complessivo di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Spider è senza dubbio affascinante, anche se alcuni elementi del frontale ricordano fin troppo la Toyota Supra, dettaglio che potrebbe suscitare opinioni contrastanti tra gli appassionati. Nonostante ciò, il progetto conserva una forte personalità e avrebbe certamente un grande potenziale se venisse sviluppato nella realtà, magari con qualche piccola revisione stilistica.

Il rendering, realizzato dall’artista digitale cool.car.design su Instagram, è stato battezzato “Alfa Romeo Concept Roadster”, ma un nome come nuova Alfa Romeo Spider sembrerebbe più adatto, rievocando i modelli storici prodotti tra gli anni ’60 e il 2010. L’ultima Spider, infatti, derivava dalla Brera, con cui condivideva gran parte della meccanica e il legame con la berlina 159. Un ritorno in chiave moderna sarebbe un sogno per molti fan.

Il rendering della nuova Alfa Romeo Spider immaginata cattura l’attenzione con un design affilato ed elegante, caratterizzato da un muso appuntito e nervature sul cofano che convergono a formare una V nella parte inferiore del paraurti. La classica griglia Alfa è incorniciata da ampie prese d’aria, mentre il logo del marchio troneggia in posizione centrale. Tuttavia, alcuni elementi stilistici, come i fari anteriori simili a quelli della Toyota Supra e le prese d’aria verticali, non convincono del tutto. Anche le aperture sul cofano appaiono superflue.

A bilanciare questi aspetti ci pensano le linee fluide, i parafanghi scolpiti, le spalle larghe e la silhouette sportiva, resa ancora più accattivante dalla combinazione cromatica rosso e nero. Quanto a una reale Alfa Romeo Spider, al momento non ci sono conferme concrete. La casa milanese è focalizzata su crossover e SUV, con la prossima generazione della Giulia che potrebbe adottare forme rialzate e stilemi fastback, distinguendosi dalla futura Stelvio.