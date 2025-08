Leapmotor lancia la nuova C10 a trazione integrale

Leapmotor si prepara a presentare la nuova C10 Design 81,9 kWh AWD, un SUV elettrico che promette di catturare l’attenzione per tecnologia e prestazioni. Questo modello rappresenta l’evoluzione della gamma Leapmotor e verrà svelato in anteprima al Salone dell’Auto di Zurigo, in programma per ottobre.

Pensata per chi cerca un’esperienza di guida potente e sicura, la C10 AWD punta su trazione integrale, versatilità e un sistema di controllo intelligente per garantire massima stabilità e reattività su ogni tipo di strada. Con una batteria da 81,9 kWh, la nuova C10 unisce autonomia elevata e performance brillanti, posizionandosi tra i veicoli elettrici più innovativi del mercato. Il design moderno e la cura per i dettagli completano un’offerta che guarda al futuro della mobilità. Leapmotor conferma così la sua ambizione di diventare un protagonista globale nel settore dei SUV elettrici.

In risposta alla crescente domanda di maggiore autonomia, ricarica più rapida e dinamiche di guida superiori senza compromettere comfort o efficienza, Leapmotor ha migliorato la C10 con tecnologie e design di ultima generazione. Basata su un’architettura avanzata a 800 V, la vettura è dotata di un sistema di trazione integrale a doppio motore ad alte prestazioni e di una gestione intelligente dell’energia che si adatta perfettamente alle condizioni del mondo reale.

Con una potenza sorprendente di 585 cavalli, la C10 AWD accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,0 secondi, offrendo un’esperienza di guida emozionante e sicura. Il suo sistema di trazione integrale intelligente garantisce aderenza e stabilità ottimali, rispondendo istantaneamente ai cambiamenti delle superfici, che si tratti di strade bagnate dalla pioggia, passi di montagna innevati o sentieri sterrati.

La batteria LFP appositamente progettata, supportata dal sistema ad alta tensione da 800 V, consente una ricarica ultrarapida che porta dal 30% all’80% in soli 22 minuti. Testato in condizioni di freddo estremo, il sistema offre prestazioni di ricarica eccezionali senza necessità di preriscaldamento, mantenendo un’elevata efficienza anche con livelli di carica bassi.

Il Leapmotor C10 AWD è molto più di un semplice SUV elettrico: è una dichiarazione audace di mobilità di nuova generazione, progettato per portarti più lontano, ricaricarti più velocemente e andare ovunque in tutta sicurezza.