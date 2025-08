Nuova Fiat Fastback: nuove ipotesi di design per il SUV coupè che vedremo nel 2026

Nuova Fiat Fastback debutterà nel corso del 2026 e dunque sarà una delle prossime novità per quanto riguarda la gamma della principale casa automobilistica italiana. Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi si tratterà di un modello molto importante e difatti l’attesa per il suo debutto è molto elevata come dimostrato dai numerosi render che puntualmente appaiono sul web ad ipotizzare quello che potrebbe essere il suo aspetto. L’ultimo della serie è quello che vi proponiamo in questo articolo realizzato dal sito francese Auto-Moto che immagina così lo stile di quello che sarà il terzo modello della nuova gamma Panda.

Ecco come potrebbe apparire lo stile definitivo della nuova Fiat Fastback in arrivo nel 2026

Nuova Fiat Fastback avrà un design ispirato alla categoria fastback, con linee filanti e lunotto posteriore inclinato. Il frontale sarà quasi identico a quello della Grande Panda, ma con proporzioni adattate al nuovo segmento, mentre la parte posteriore sarà completamente rivisitata per rispecchiare l’anima fastback del veicolo. Il nome ufficiale non è stato ancora annunciato, così come resta incerto quello dell’altro modello in fase di sviluppo, conosciuto informalmente come nuova “Multipla” ma che, secondo alcune voci, potrebbe chiamarsi “Pandissima“.

Entrambi i veicoli offriranno motori mild hybrid con potenze comprese tra 110 e 145 CV. Non mancheranno le varianti a benzina, e sarà disponibile anche una versione 100% elettrica da 113 CV, con batterie da 44 o 54 kWh, per autonomie dichiarate di circa 300 o 400 km secondo il ciclo WLTP.

La nuova Fiat Fastback, evoluzione della Grande Panda, dovrebbe condividerne buona parte degli interni, inclusa la caratteristica plancia con rivestimento in bambù, attualmente esclusiva della Pandona. L’abitacolo manterrà la configurazione a cinque posti, mentre la versione ispirata alla Multipla potrebbe offrire fino a sette posti, richiamando la praticità del celebre modello anni ’90, con due file da tre sedute ciascuna.

Le dimensioni previste per la fastback si aggirano attorno ai 4,39 metri di lunghezza, in linea con modelli come Opel Frontera e Citroën C3 Aircross. Dal punto di vista economico, il prezzo di partenza dovrebbe collocarsi tra 20 e 21 mila euro, un valore particolarmente competitivo, soprattutto per le versioni con motorizzazione ibrida leggera. Un posizionamento strategico che potrebbe rendere il nuovo modello un’opzione interessante nel panorama dei SUV compatti con tecnologia elettrificata.