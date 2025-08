Nuova Fiat Pandina potrebbe arrivare prima del previsto: cosa è emerso ad agosto 2025 a proposito di design, prezzo e motori dell’anti Dacia Spring

Nuova Fiat Pandina sarà l’erede dell’attuale Fiat Panda. La vettura continuerà ad essere prodotta a Pomigliano su una piattaforma che sarà condivisa con la nuova Fiat 500, altra auto in arrivo entro il 2030 sempre made in Italy. La notizia di questo mese di agosto 2025 a proposito di questo atteso modello è che pare sempre più probabile un arrivo anticipato di questa futura generazione che attualmente è annunciata entro il 2030 ma che secondo le ultime informazioni trapelate potrebbe debuttare già nel corso del 2028.

Ecco cosa sappiamo ad agosto 2025 della nuova Fiat Pandina in arrivo prima del previsto

La nuova fiat Pandina manterrà le stesse dimensioni del modello attuale ma con uno stile completamente diverso. Come anticipato dallo stesso numero uno di Fiat, il CEO Olivier Francois avrà uno stile più vicino a quello della nuova Fiat Grande Panda ma anche leggermente retrò come omaggio alla prima generazione della mitica Panda anni ’80. Qui sotto vi mostriamo un render di Avarvarii che probabilmente è quello che maggiormente ha colto l’essenza di quella che sarà la vera trasformazione di questa vettura che anche nei prossimi 10 anni continuerà ad avere un ruolo di primo piano nella gamma di Fiat candidandosi ad essere la vettura più venduta oltre all’anti Dacia Spring dato che avrà anche versioni completamente elettriche con prezzi abbordabili.

In molti si chiedono quale sarà il prezzo della nuova Fiat Pandina, soprattutto dopo la notizia che la Fiat Grande Panda, nella versione con motore benzina da 100 cavalli e cambio automatico, sarà proposta a meno di 16 mila euro. Considerando questa fascia di prezzo, è probabile che la nuova Pandina, più compatta e semplice, possa debuttare con una cifra inferiore ai 14 mila euro nella versione base. Il contenimento dei costi sarà possibile grazie all’utilizzo di tecnologie più economiche e a una piattaforma produttiva ottimizzata, senza compromettere la qualità generale. Fiat punta a replicare la strategia della Grande Panda anche sulla Pandina, adattandola ulteriormente nei prossimi anni per aumentare l’efficienza e mantenere prezzi competitivi. L’obiettivo è chiaro: offrire un’alternativa concreta alle city car economiche già affermate sul mercato, come quelle di Dacia, e contrastare la crescente presenza delle auto cinesi che si stanno espandendo rapidamente in Europa.

La nuova Fiat Pandina sarà disponibile in una gamma motori ampia e moderna. La versione base dovrebbe essere ibrida, probabilmente condividendo il propulsore con la futura Fiat 500 ibrida, attesa nei prossimi mesi e in produzione da novembre presso lo stabilimento di Mirafiori. Tuttavia non è da escludee come dicevamo poc’anzi la presenza di una versione a benzina con cambio manuale ancora più economica. Per quanto riguarda le versioni 100% elettriche, si prevede che ne saranno offerte almeno due, entrambe dotate dei nuovi motori elettrici che debutteranno prima sulla prossima generazione della Fiat 500e, attesa entro uno o due anni.

Questi nuovi propulsori, uniti a batterie più performanti, garantiranno maggiore autonomia e potenza, mantenendo però costi contenuti. Le ricariche saranno più rapide e l’efficienza complessiva migliorata, rendendo sia la Pandina che la 500e valide opzioni per la mobilità urbana e suburbana. La Pandina sarà l’opzione più economica della gamma, mentre la 500e continuerà a distinguersi per stile e raffinatezza.