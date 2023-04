Donald Trump tra le Ferrari a Mar-A-Lago | Video

L’edizione 2023 di Palm Beach Cavallino Classic ha registrato una visita a sorpresa di Donald Trump. L’ex Presidente degli Stati Uniti d’America si è concesso un’escursione sul green del Mar-A-Lago Club, per ammirare alcune Ferrari presenti all’appuntamento. Qui, nella giornata conclusiva, l’evento si è spostato, aprendo anche ad altri marchi automobilistici, come quelli della Motor Valley (e non solo). In rete hanno fatto la loro comparsa un paio di video che documentano la presenza.

Anche se sono passate alcune settimane, fa sempre notizia l’interesse di un uomo politico così potente per le auto sportive italiane. In totale, ben 125 Ferrari hanno impreziosito la tela. Fra queste, alcune delle migliori “rosse” d’epoca. Ricordiamo che Donald Trump ha posseduto anche una Ferrari F430 F1. La sua ex vettura del “cavallino rampante” era presente al Palm Beach Cavallino Classic. Penso che gli abbia fatto piacere rivederla.

L’auto è stata venduta qualche tempo fa, a 330 mila dollari. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America si è divertito per qualche tempo con questa supercar, anche se non ha percorso tantissime miglia. Il suo esemplare era in tinta rossa, con interni in color cuoio chiaro. Cuore pulsante di quella supercar era un motore V8 da 4.3 litri, capace di erogare una potenza massima di 490 cavalli a 8.500 giri, con una coppia di 465 Nm a 5.250 giri, su un peso di appena 1450 chilogrammi.

Le prestazioni erano al top: oltre 315 km/h di velocità massima, accelerazione da 0 a 100 in meno di 4 secondi, da 0 a 400 metri in 11.95 secondi, da 0 a 1000 metri in 21.60 secondi. Tornando al Palm Beach Cavallino Classic 2023, epicentro della kermesse è stato l’esclusivo hotel The Breakers, perla della ricettività in Florida (USA). Senza precedenti l’affluenza del pubblico, ripagato da visioni mozzafiato. Nel parterre alcuni pezzi singolari, che hanno contributo a far nascere o a rafforzare il mito del “cavallino rampante”.