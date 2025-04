Totem GT Super “Jarama”: tributo a un grande successo Alfa Romeo

La Totem GT Super, di cui ci siamo già occupati in passato, è un restomod ispirato all’Alfa Romeo GTA Junior 1300 (Tipo 105). Solo 40 gli esemplari previsti. Uno dei più belli è quello che vi presentiamo oggi, battezzato “Jarama“. La scelta del nome non è stata casuale, ma rende omaggio al successo raccolto dalla casa del “biscione” nella gara spagnola dell’European Touring Car del 1972.

In quella sfida, una GTA Junior 1300 mise a segno la vittoria dopo una massacrante corsa durata 4 ore. Nella veste celebrativa, l’auto protagonista del nostro articolo si offre agli sguardi con grande splendore. Forse è l’espressione più felice dell’esclusiva serie limitata cui appartiene. Sicuramente miscela al meglio i tributi alla storia nobile del “biscione“.

Unica nel suo genere, questa Totem GT Super è stata progettata nell’ambito del cosiddetto Programma Individuale della piccola azienda che la firma. Splende nei suoi effetti cromatici la carrozzeria, dipinta a mano e su misura in una tinta blu Cervino a triplo strato, infusa di mica. Il risultato visivo è entusiasmante, perché valorizza i tratti del modello e crea un’ulteriore connessione con le note del carisma, tipico del linguaggio espressivo della già citata musa ispiratrice di Alfa Romeo.

Foto da profilo Facebook Totem Automobili @ricsrgt

Splendido il trattamento degli spazi interni, rivestiti con abbondanti distese di pelle Connolly Cognac, figlie di una raffinata selezione extra-campionario. Questo nobile ingrediente avvolge non soltanto i sedili, ma anche il cielo dell’abitacolo e i pannelli laterali delle portiere. Due cronografi TAG Heuer vintage sono stati piazzati sulla plancia, lato passeggero, come omaggio “all’epoca d’oro delle corse, quando persino la misurazione del tempo era un’operazione manuale e analogica”.

A completare il pacchetto, negli spazi destinati agli occupanti, ci pensano materiali di impronta racing come l’alluminio e la fibra di carbonio, per raggiungere il massimo livello di leggerezza e di piacevolezza ottica. Qualcuno ipotizza che la Totem GT Super di cui ci stiamo occupando sia l’esemplare più bello della piccola famiglia cui appartiene. Non mi voglio sbilanciare a tal punto, ma sicuramente ha fascino da vendere in questa veste. Offre inoltre una prova tangibile dell’eccellenza raggiunta dalla piccola factory italiana che l’ha pensata, progettata e costruita.

Foto da profilo Facebook Totem Automobili @ricsrgt

Sulla carrozzeria in materiali compositi sono applicati dei badge laterali che combinano temi evocativi dell’Alfa Romeo con la scritta “Jarama”. Sotto il cofano anteriore della vettura pulsa un’unità propulsiva V6 biturbo da 2.8 litri di cilindrata. Si tratta dello stesso motore che anima le danze della moderna Giulia GTA, sviluppato ulteriormente da Italtecnica Engineering.

Dotato di quattro valvole per cilindro, questo cuore viene proposto in diversi step di potenza. La versione ITV61 eroga 600 CV e 700 Nm; la versione ITV62 mette sul piatto 750 CV e 850 Nm di coppia. In entrambi i casi, l’energia giunge a terra, sulle ruote posteriori, attraverso un cambio manuale a 6 marce. Basta un attimo per capire di quali prestazioni sia capace l’auto, anche in virtù del peso di soli 1180.

Il prezzo della Totem GT Super supera abbondantemente il mezzo milione di euro nell’allestimento base, ossia nella sua forma più elementare. Facile immaginare a quali livelli possa spingersi facendo ricorso ai molti processi di personalizzazione offerti dal marchio ai fortunati clienti, che possono confezionarsi un’auto su misura, in base ai propri gusti. Questo restomod di alta qualità e di ottima fattura nasce da un’azienda frutto della determinazione del giovane Riccardo Quaggio, che ha voluto fare un salto nel mondo delle vetture personalizzate, col marchio Totem Automobili, di cui è fondatore e amministratore delegato.

Lui, che era un designer di Alfa Romeo, ha scelto di mettersi in proprio per questa nuova avventura creativa e imprenditoriale, giovandosi del supporto di un bel gruppo di lavoro, con diversi ingegneri e tecnici di elevata professionalità. Rispetto alla GTA Junior 1300, la sua reinterpretazione in chiave moderna risulta più grande, con dimensioni cresciute del 10%, sia in lunghezza che in larghezza che in altezza. Il segno dei tempi. Pure i cerchi sono più generosi, essendo ora di 17 pollici, contro i 15 pollici dell’altra. Salvo il classico design a 12 fori.

Fonte | Carscoops