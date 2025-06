Stellantis annuncia il suo supporto a Hub Mobility in Brasile

Stellantis annuncia il suo supporto a Hub Mobility, un nuovo epicentro di innovazione e tecnologia focalizzato sul settore dei trasporti in Brasile. L’iniziativa pionieristica e collaborativa, sviluppata in collaborazione con il Learning Village, mira a potenziare l’ecosistema della mobilità nel Paese. Situato presso la sede centrale del Learning Village a Vila Madalena, San Paolo, lo spazio si propone di riunire startup, aziende e ricercatori in un ambiente favorevole allo sviluppo di soluzioni e al progresso di iniziative volte al futuro della mobilità.

Il supporto al Mobility Hub rafforza il ruolo di Stellantis come attore chiave nella trasformazione del settore automobilistico, lavorando in modo collaborativo e strategico per creare soluzioni innovative che abbiano un impatto positivo sulla società. Con questa partecipazione, l’azienda intende contribuire attivamente alla costruzione di un ambiente innovativo, connesso alle sfide e alle opportunità della mobilità moderna.

“Stellantis è un’azienda impegnata nell’innovazione e nello sviluppo sostenibile della mobilità. Iniziative come il Mobility Hub ci permettono di mettere in comune talenti, condividere competenze e accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative. Il nostro supporto al Learning Village riflette la vocazione di Stellantis a guidare nuove imprese, promuovere l’ecosistema delle startup ed espandere le connessioni con partner strategici che condividono questa visione del futuro”, afferma Erica Schwambach, vicepresidente Business Development e Corporate Strategies di Stellantis per il Sud America.

Il Mobility Hub lavorerà su fronti strategici come l’intelligenza artificiale, la decarbonizzazione, l’elettrificazione, le città intelligenti, il trasporto sostenibile, la catena di approvvigionamento e la logistica, tra gli altri. La pluralità tematica mira a garantire che lo spazio funga da catalizzatore per idee trasformative, promuovendo le connessioni tra i diversi attori dell’innovazione.

Creato grazie alla partnership tra il Learning Village, il Centro di Studi Avanzati e Sistemi di Recife (Cesar) e Automotive Business, il Mobility Hub offre un ambiente favorevole alle connessioni, allo scambio di conoscenze e al dibattito su soluzioni innovative. Con un programma che include eventi, iniziative, podcast e contenuti esclusivi, lo spazio si propone di promuovere discussioni pertinenti e favorire il networking tra i principali attori dell’ecosistema della mobilità.

L’evento di lancio dello spazio fisico si è svolto il 12 giugno e ha riunito i dirigenti delle aziende che lo supportano e lo mantengono. Stellantis, principale sostenitore dell’hub, è stata rappresentata al panel “Hub Mobility and Innovation for the Future of the Segment”, con la partecipazione della vicepresidente dello sviluppo commerciale per il Sud America, Erica Schwambach, della responsabile dell’open innovation per il Sud America, Marina Lima, e della responsabile dello sviluppo commerciale, Paula Costa.