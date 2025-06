Stellantis annuncia cambiamenti dirigenziali a Ellesmere Port

Stellantis ha annunciato una serie di cambiamenti dirigenziali presso il suo sito di Ellesmere Port: Fernando Andreu è stato nominato direttore dello stabilimento e Diane Miller assumerà la responsabilità del nuovo centro di distribuzione ricambi del Regno Unito in seguito al pensionamento di Jamie Craig.

Fernando Andreu è stato nominato Direttore dello stabilimento Stellantis di Ellesmere Port

Oltre al suo ruolo di Direttore dello stabilimento di Luton, che ricopre da giugno 2024, Fernando Andreu supervisionerà l’introduzione della gamma di furgoni elettrici medi Stellantis (eK0*) a Ellesmere Port, nell’ambito di un investimento da 50 milioni di sterline per la creazione di un polo britannico per veicoli commerciali leggeri completamente elettrici e sostenibili. Questo integrerà la produzione esistente di piccoli veicoli commerciali leggeri elettrici (eK9**), iniziata a settembre 2023 a seguito di una trasformazione da 100 milioni di sterline di Ellesmere Port nel primo stabilimento di produzione in serie esclusivamente per veicoli elettrici del Regno Unito.

Fernando Andreu è entrato in Opel nel 1996 come Junior Engineer presso lo stabilimento di Saragozza. Successivamente ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a Saragozza, prima di ottenere il suo primo incarico internazionale come Direttore Qualità a Eisenach, in Germania. Ha ricoperto il ruolo di Direttore dello stabilimento di Eisenach dal 2018 al 2021, supervisionando il lancio della Vauxhall Crossland. Prima di ricoprire il ruolo di Direttore dello stabilimento di Luton, è stato Vicepresidente di Stellantis per la Strategia Industriale VEH in MFG Corporate.

Fernando Andreu, Direttore dello stabilimento di Ellesmere Port e Luton, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di proseguire l’eccellente lavoro già svolto da Diane e di espandere la produzione di veicoli elettrici a Ellesmere Port, per continuare a migliorare l’efficienza dello stabilimento in un contesto in cui la domanda di veicoli elettrici a batteria (BEV) nel Regno Unito deve ancora essere incrementata. Grazie all’esperienza dei nostri dipendenti, l’introduzione di veicoli commerciali leggeri elettrici a batteria di medie dimensioni rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di primo e unico impianto di produzione in serie dedicato ai veicoli elettrici nel Regno Unito”.

Diane Miller assume il nuovo ruolo di Responsabile del Centro di Distribuzione Ricambi di Stellantis nel Regno Unito, dopo aver ricoperto il ruolo di Direttrice dello stabilimento di Ellesmere Port da febbraio 2022. Tra le sue mansioni, ha guidato con successo la transizione dello stabilimento alla produzione di veicoli elettrici, ruolo per il quale è stata premiata nella prestigiosa categoria “Manifattura” agli Autocar Great Women Awards 2024. Succede a Jamie Craig, che si è ritirato dall’azienda dopo 43 anni di fedele servizio, iniziando come apprendista e ricoprendo diversi ruoli a Ellesmere Port. Più di recente, è stato responsabile della creazione del nuovo Centro di Distribuzione Ricambi a seguito di un ulteriore investimento multimilionario nell’area.

Miller si è laureata alla Liverpool John Moores University, dove ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica e della Produzione e ha successivamente conseguito un Master in Ingegneria Automobilistica. È entrata a far parte della Ford Motor Company nell’assemblaggio generale, per poi essere promossa a produttore di componenti per l’ingegneria delle vernici, gestendo un team in tutta Europa e ricoprendo successivamente incarichi negli Stati Uniti. È entrata a far parte di Ellesmere Port nel 2014, provenendo da Aston Martin, inizialmente come Responsabile dell’Unità Verniciatura, ed è stata promossa a Responsabile dell’Assemblaggio Generale nel 2020, prima di diventare Direttore di Stabilimento nel 2022.

Diane Miller, Responsabile del Centro di Distribuzione Ricambi di Stellantis nel Regno Unito, ha dichiarato: “Desidero ringraziare tutti i miei colleghi di Ellesmere Port, il cui duro lavoro e il cui supporto negli ultimi tre anni hanno permesso allo stabilimento di diventare leader nella produzione di veicoli elettrici nel Regno Unito. Sono entusiasta di cogliere l’opportunità di guidare il nostro nuovo Centro di Distribuzione Ricambi, basandomi sulle solide fondamenta lasciate da Jamie e continuando a offrire un servizio eccezionale ai nostri clienti in tutto il Regno Unito e in Irlanda”.

Eurig Druce, Amministratore Delegato del Gruppo Stellantis UK, ha dichiarato: “Con la nomina di Fernando e Diane ai loro nuovi ruoli, sono certo che disponiamo del team migliore in assoluto per affermare Ellesmere Port come nostro hub britannico per i veicoli commerciali leggeri completamente elettrici e come centro operativo per la nostra attività di ricambi nel Regno Unito. Dopo oltre quarant’anni di servizio, culminati nella creazione del nostro nuovo Centro di Distribuzione Ricambi, vorrei anche ringraziare Jamie Craig per la sua dedizione all’azienda e congratularmi con lui per il suo meritato pensionamento”.