Stellantis premia 8 startup ai Venture Awards 2025

Stellantis ha premiato sei partner di startup e due startup supportate dal fondo di capitale Stellantis Ventures con la quarta edizione annuale dei Venture Awards, riconoscendo innovazioni audaci e collaborazioni di grande impatto che stanno plasmando il futuro della mobilità e offrendo ai clienti un valore significativo.

Otto startup premiate da Stellantis per aver sviluppato soluzioni di mobilità intuitive, personalizzate e sostenibili

“Queste startup ci aiutano ad andare più veloci e più lontano nella creazione di tecnologie che migliorano la vita delle persone”, ha affermato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Siamo orgogliosi di collaborare con team così creativi per sviluppare prodotti e servizi che contano davvero per i nostri clienti”.

I Venture Awards 2025 mettono in risalto le aziende selezionate per la loro innovazione, i risultati tangibili e il potenziale di crescita sui marchi e sulle piattaforme Stellantis. I vincitori sono raggruppati in tre aree di interesse.

NetZero (Francia) – Opera nei tropici per aumentare la produzione di biochar, una tecnologia che rimuove il carbonio dall’atmosfera. Il biochar non solo migliora la qualità del suolo e aumenta le rese agricole, ma riduce anche l’uso di fertilizzanti sintetici.

Trashin (Brasile) – Si specializza nella gestione sostenibile dei rifiuti, promuovendo l’economia circolare e la logistica inversa per rigenerare e riciclare materiali di scarto, creando nuove opportunità di gestione dei rifiuti.

Ample (Stati Uniti) – Propone un sistema modulare per la sostituzione delle batterie, consentendo una ricarica completa in meno di cinque minuti. Questa soluzione supporta flotte di veicoli elettrici, come la Fiat 500e di Free2move a Madrid, offrendo una ricarica veloce ed economica.

Hive Power (Svizzera) – Stellantis ha testato la piattaforma FLEXO di Hive Power per ottimizzare l’uso dei veicoli elettrici, aggregandoli per applicazioni V2X e Virtual Power Plant. Questa integrazione crea nuove opportunità economiche per le flotte aziendali.

HMDrive (Italia) – Ridefinisce l’esperienza di guida con la realtà aumentata, utilizzando algoritmi brevettati e occhiali AR trasparenti per migliorare l’efficienza, l’immersione e la sicurezza della guida su qualsiasi veicolo e per ogni conducente.

Dexory (Regno Unito) – La piattaforma robotica autonoma e basata sull’intelligenza artificiale di Dexory crea un gemello digitale in tempo reale delle operazioni di magazzino, consentendo il monitoraggio in tempo reale, il rilevamento delle anomalie e informazioni fruibili per ottimizzare lo spazio, semplificare il lavoro e migliorare la precisione nelle catene di fornitura globali.

Cloud Ace (Giappone) – Cloud Ace è un fornitore di servizi gestiti (MSP) globale che guida la trasformazione digitale delle aziende in tutto il mondo sfruttando la potenza e la flessibilità delle piattaforme cloud.

GOMECANO (Francia) – Offre un servizio di riparazione mobile su richiesta. Meccanici certificati e affidabili vengono inviati presso il cliente, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando la comodità.

Tra gli altri finalisti dei Venture Awards di quest’anno ci sono: Adagos, Aive, Blip, Carester, Entroview, Exatom, Geeglee, Gideon, Modelway, Monolith, MotorK, nFlux, Ohoskin, PRISM Eval, Scortex, Selfinspection, Tetmet, Tractian.

Come partner: Stellantis promuove l’innovazione implementando soluzioni innovative per startup su larga scala. Negli ultimi quattro anni sono stati firmati oltre 250 contratti di partnership con startup.

Come investitore: Stellantis Ventures, il primo fondo di corporate venture di Stellantis, costituito con un investimento iniziale di 300 milioni di euro, si rivolge a startup in fase iniziale e avanzata che sviluppano tecnologie innovative per i settori automobilistico e della mobilità, concentrandosi sul miglioramento dei risultati per i singoli clienti e per la società nel suo complesso.

Stellantis Ventures ospiterà uno stand interattivo a MOVE 2025, il principale evento mondiale dedicato alla tecnologia della mobilità, che si terrà dal 18 al 19 giugno all’ExCeL di Londra. Lo stand (ingresso principale, stand 1) presenterà soluzioni pionieristiche di startup in ambito di intelligenza artificiale, tecnologia delle batterie e mobilità inclusiva, oltre a veicoli e tecnologie innovative dei marchi Stellantis Citroën e FIAT.