Alfa Romeo lancia l’edizione speciale “Tonale Active Package” in Giappone

Stellantis Japan Co. lancerà l’edizione speciale “Tonale Active Package” del SUV compatto Alfa Romeo “Tonale” presso i concessionari autorizzati Alfa Romeo in tutto il paese a partire da martedì 1 aprile 2025. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore è di 6.200.000 yen (tasse incluse) per il Tonale Hybrid Veloce Active Package e di 7.620.000 yen (tasse incluse) per il Tonale Plug-In Hybrid Q4 Veloce Active Package.

Alfa Romeo Tonale è un SUV di medie dimensioni che incarna “La Metamorfosi” di Alfa Romeo, la trasformazione del marchio, ereditando al contempo la sportività e il piacere di guida che sono il cuore di Alfa Romeo. Grazie ai suoi punti di forza, quali il design italiano emozionale, un propulsore che unisce le tradizionali prestazioni sportive all’elettrificazione, sistemi avanzati di assistenza alla guida e connettività, il modello è stato accolto molto bene fin dal suo annuncio in Giappone nel gennaio 2023, come un modello che indica una nuova strada per la casa automobilistica del Biscione.

Questa edizione speciale Alfa Romeo Tonale Active Package è basata sull’allestimento Veloce ed è appositamente equipaggiata con mancorrenti sul tetto, barre trasversali e un pianale di carico. Il sofisticato SUV Alfa Romeo Tonale è dotato non solo di eccellenti prestazioni di guida, ma anche di un’auto che assicura divertimento attivo durante le attività all’aria aperta, mantenendo allo stesso tempo il prezzo del modello normale. Vedremo dunque come i clienti giapponesi di Alfa Romeo accoglieranno sul mercato il nuovo arrivato nella gamma del SUV di segmento C.