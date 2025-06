Stellantis Tychy: lo stabilimento ha prodotto il motore numero 5 milioni della sua storia

Lo stabilimento Stellantis Powertrain di Tychy ha prodotto il suo cinquemilionesimo motore dall’inizio della produzione, il 16 settembre 1999. Il personale dello stabilimento ha raggiunto questo risultato impressionante grazie, tra l’altro, a una cultura aziendale consolidata, fondata su competenza e professionalità. Queste risorse, unite a un investimento di 250 milioni di euro per la modernizzazione dello stabilimento di Tychy, completato nel 2019, hanno permesso allo stabilimento di conquistare la sua attuale solida posizione come produttore di motori per i modelli europei dei marchi Stellantis.

Il cinquemilionesimo motore prodotto dallo stabilimento di Tychy è il T-Gen3, l’ultimo 1.2 litri, 3 cilindri turbocompresso da 100 CV

Il cinquemilionesimo motore prodotto dallo stabilimento di Tychy è il T-Gen3, l’ultimo 1.2 litri, 3 cilindri turbocompresso da 100 CV. È il motore che co-crea la trazione ibrida, abbinata a una batteria agli ioni di litio da 48 volt e a un cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti (eDCT), che include un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un modulo di controllo elettronico.

Il sistema ibrido, che rappresenta la soluzione intermedia ideale tra la combustione tradizionale e la trazione completamente elettrica, offre numerosi vantaggi immediati e quotidiani: minori consumi, maggiore tutela dell’ambiente, minori emissioni acustiche, maggiore comfort e piacere di guida. La potenza elettrica “extra” migliora l’elasticità ai bassi regimi e in fase di spunto, garantendo al conducente un avvio silenzioso e una risposta rapida, oltre a transizioni fluide e veloci. Inoltre, questa tecnologia consente il recupero di energia in fase di decelerazione.

Prodotto nello stabilimento di Tychy con la massima cura per la qualità e la precisione di lavorazione, il T-Gen viene utilizzato, tra gli altri, nei modelli dei marchi Opel, Citroën, Peugeot e DS, tra cui anche Jeep Avenger, Fiat 600 e Alfa Romeo Junior, prodotti nel secondo stabilimento Stellantis di Tychy. È grazie, tra l’altro, alla sua popolarità che il Gruppo Stellantis si è assicurato il primo posto nel segmento delle auto ibride del mercato EU30: a maggio con una quota del 18,03% e del 15,85% nel periodo gennaio-maggio di quest’anno. “Cinque milioni di motori prodotti nel nostro stabilimento rappresentano un risultato davvero impressionante.

Dal punto di vista aziendale, confermano che l’investimento per riavviare la produzione nello stabilimento di Tychy, nonché l’affidamento di un motore di importanza strategica, è stata una buona decisione: lo stabilimento produce a piena capacità e per la sua qualità e i suoi risultati ha ricevuto importanti riconoscimenti aziendali: “Best Improver” e “Best Performer”. Ma soprattutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al team di Tychy che ha raggiunto questi eccellenti risultati: la sua apertura a nuove sfide, la competenza e l’impegno quotidiano danno il ritmo magistrale alla produzione di Tychy. Desidero ringraziare tutti per ognuno di questi cinque milioni di motori: i dipendenti e gli impiegati attuali, così come coloro che, pur non lavorando più con noi, hanno contribuito a questo traguardo”, ha dichiarato Sławomir Czernecki, direttore dello stabilimento Stellantis di Tychy.

Lo stabilimento di Tychy è uno dei quattro che costituiscono un efficace polo produttivo Stellantis in Polonia. Nell’ambito di questa cooperazione, i motori dello stabilimento di Tychy vengono montati sulle auto prodotte dal secondo stabilimento Stellantis di Tychy: Jeep Avenger, Fiat 600 e Alfa Romeo Junior. A loro volta, gli elementi stampati per questi modelli vengono forniti dall’impianto di stampaggio situato presso la sede di Stellantis Gliwice, mentre il Centro Coperchi Batterie dell’azienda di Gliwice fornisce gli alloggiamenti per le batterie assemblate nelle loro versioni più eclettiche.

Gli stabilimenti polacchi di Stellantis stanno inoltre conducendo un progetto congiunto di profonda trasformazione energetica, nell’ambito del quale stanno costruendo parchi fotovoltaici con una capacità totale di 58 MW. Una volta completato l’investimento, oltre alle installazioni a terra tradizionali, verrà costruito uno dei più grandi sistemi di pensiline per auto in questa parte d’Europa, che fornirà 7 MW di energia.

Gli stabilimenti polacchi producono veicoli dotati sia di propulsione tradizionale che di propulsione completamente elettrica e ibrida. A Tychy vengono prodotti modelli del segmento B-SUV: Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior e Fiat 600. A Gliwice si producono veicoli per le consegne di grandi dimensioni: Citroën Jumper, Fiat Professional Ducato, Opel e Vauxhall Movano e Peugeot Boxer. Il portfolio di produzione a basse emissioni della divisione polacca di Stellantis è completato dallo stabilimento di Tychy che produce l’ultima generazione del motore T-Gen3, progettato per funzionare con il sistema ibrido, molto apprezzato dai clienti Stellantis.