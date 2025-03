Nuova Jeep Renegade 2027: in arrivo importanti novità per design, motori e prezzi

Nuova Jeep Renegade è uno dei modelli più attesi tra quelli dati in arrivo nella gamma di Jeep. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra il 2027 e il 2028. Si tratta della futura generazione del celebre SUV di Jeep considerato uno dei modelli più importanti per il marchio a livello globale oltre ad essere uno dei più venduti insieme a Compass. Questa vettura che arriverà in futuro si distinguerà notevolmente dall’attuale versione. Innanzi tutto aumenterà un po’ le sue dimensioni per avvicinarsi alla Compass e allontanarsi dalla Avenger colmando un vuoto attualmente presente nella gamma della casa automobilistica americana.

Design rivoluzionati, nuovi motori e prezzi interessanti per la nuova Jeep Renegade che forse vedremo nel 2027

La piattaforma su cui sarà prodotta la nuova Jeep Renegade dovrebbe essere la STLA Small. Qualcuno però ipotizza anche l’utilizzo della smart platform car di Stellantis già usata per auto quali Fiat Grande Panda, Citroen C3, Opel Frontera e Citroen C3 Aircross. In questo secondo caso la vettura sarebbe meno premium e verrebbe proposta con prezzi più economici. La sua produzione difficilmente avverrà in Italia come l’attuale versione. Si dice che possa essere la Spagna ad ospitare la sua produzione ma non escludiamo altre soluzioni da parte di Stellantis.

Il design della nuova Jeep Renegade cambierà molto rispetto al modello attuale e si avvicinerà nello stile a quello della Avenger ma anche a quello di Wagoneer S e della nuova Compass che debutterà a maggio. Questo veicolo però per differenziarsi maggiormente dalla Avenger sarà ancora più votato all’off road rispetto alla nuova entrey level del marchio.

Ritornando alla questione prezzi nel caso in cui si sceglierà la piattaforma STLA Small questi saranno più altini in linea con Avenger e il resto della gamma di Jeep. Se invece si sceglierà la smart car si tratterà del modello più economico di Jeep che potrebbe garantire alla casa americana di portare negli USA una vettura elettrica da meno di 25 mila dollari.

Al momento però la prima ipotesi pare essere quella più plausibile. Infine per quanto riguarda la gamma di motori se fino a qualche mese fa sembra che l’auto almeno in Europa sarebbe stata solo elettrica al 100 per cento le cose sembrano cambiate più di recente. Dunque l’auto avrà di certo una o più versioni termiche. Ci saranno sicuramente delle ibride ma non è da escludere nemmeno il benzina quanto meno per le Americhe e altri continenti. Qui vi mostriamo un celebre render di qualche tempo fa tratto da un video di Youtube del canale Q-Cars.