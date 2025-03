Jeep Avenger 4xe debutta su strada e in fuoristrada

Jeep Avenger 4xe è pronta a ridefinire le aspettative nel segmento B-SUV offrendo un design esclusivo, prestazioni di alto livello e incarnando la ricca tradizione di trazione integrale di Jeep. La Jeep Avenger 4xe è protagonista delle sue prime prove stampa europee nella splendida cornice di Firenze e delle colline toscane. Questa esperienza immersiva consente a giornalisti ed esperti del settore di esplorare il design, la tecnologia innovativa e le prestazioni su strada e fuoristrada della Avenger 4xe.

Jeep Avenger 4xe fa il suo debutto su strada, dimostrando la sua efficienza su strada e le sue capacità fuoristrada

“Con la versione 4xe completiamo l’offerta Jeep nel segmento B-SUV aggiungendo l’innovativa tecnologia ibrida alle leggendarie capacità off-road Jeep. “Questo veicolo si adatta perfettamente alla vita urbana, offrendo una guida silenziosa, duratura e fluida per viaggi senza stress e, allo stesso tempo, conquista senza paura terreni accidentati, che siano piste o pendenze ripide, dimostrando di essere pronto per qualsiasi avventura, ovunque “, ha commentato Fabio Catone, responsabile del marchio Jeep in Europa.

Oltre alla potenza pura, le capacità della Jeep Avenger 4xe sono ulteriormente esaltate dalle sue prestazioni fuoristrada. Vanta angoli fuoristrada migliorati, 10 mm in più di altezza da terra e una capacità di guado fino a 400 mm, il che lo rende più robusto e versatile rispetto al modello a trazione anteriore. La trazione integrale garantisce una trazione superiore su diversi terreni, rendendo la Jeep® Avenger 4xe pronta per qualsiasi avventura.

Jeep Avenger 4xe è progettata per affrontare con facilità e sicurezza un’ampia gamma di terreni, grazie alle sue caratteristiche robuste e alla tecnologia avanzata. Beneficia di angoli fuoristrada ottimizzati, tra cui un angolo di attacco di 22°, un angolo di dosso di 21° e un angolo di uscita di 35°, nonché un’altezza da terra di 210 mm. Queste caratteristiche, unite alla maggiore capacità di attraversamento dell’acqua, rendono questo veicolo uno strumento ideale per gli avventurieri pronti a esplorare i terreni più accidentati. Un elemento chiave della potenza dell’Avenger 4xe è il riduttore 22,7:1 sull’asse posteriore, che trasmette una straordinaria coppia di 1.900 Nm alle ruote posteriori, garantendo una trazione eccezionale anche su superfici ripide e difficili. Il veicolo può superare pendenze fino al 40% su terreni difficili come la ghiaia e fino al 20% quando l’asse anteriore ha poca o nessuna aderenza.

Dotata di un sistema di trazione integrale intelligente, la Jeep Avenger 4xe garantisce la capacità 4×4 quando necessario. A seconda della modalità di guida selezionata, a basse velocità (tra 0 e 30 km/h) viene mantenuta la trazione integrale permanente su tutte e quattro le ruote con una distribuzione della coppia anteriore/posteriore del 50:50. A velocità medie (da 30 a 90 km/h), la trazione posteriore si inserisce solo quando necessario, mentre a velocità elevate (oltre 90 km/h), il motore elettrico posteriore si disinserisce dall’assale per ottimizzare il consumo di carburante.

Il sistema Selec-Terrain consente al conducente di passare da una modalità all’altra a seconda delle condizioni di guida: Auto, che prevede la trazione integrale solo quando necessario, bilancia le prestazioni e consente la guida al 100% elettrica a basse velocità; Snow, che migliora la trazione, la stabilità e la sicurezza durante i viaggi invernali; Sand & Mud, per terreni accidentati, con gestione specifica del cambio marcia e controllo della trazione; Sport, che libera tutto il potenziale del sistema 4xe, inclusa la funzione E-boost che agisce sulla coppia alle ruote posteriori per ottenere un’accelerazione più diretta quando necessario.

La Jeep Avenger 4xe è dotata anche del sistema di sospensioni posteriori Jeep ® Multilink , una caratteristica solitamente presente nei veicoli dei segmenti superiori. Questo sistema innovativo migliora notevolmente l’articolazione dell’asse posteriore, garantendo una guida più fluida sulle strade dissestate e un comfort superiore sui terreni difficili. Il cuore di questo veicolo è un innovativo sistema di propulsione che coniuga alla perfezione l’efficienza ibrida con la tecnologia di trazione integrale all’avanguardia.

Con un sistema ibrido da 48 V, caratterizzato da un motore turbo da 1,2 litri che sviluppa 136 cavalli, rinforzato da due motori elettrici da 21 kW (28 cavalli) posizionati rispettivamente nella parte anteriore e posteriore, questo avanzato sistema di propulsione offre un mix armonioso di efficienza e prestazioni e una potenza combinata di 145 cavalli, garantendo esperienze di guida di alto livello su strada e fuoristrada.

Questa configurazione offre la trazione integrale ed è abbinata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, consentendo al veicolo di guidare in modalità completamente elettrica a basse velocità. Garantisce prestazioni di assoluto livello, con Jeep Avenger 4xe che raggiunge una potenza massima di 145 cavalli e una velocità massima di 194 km/h, 10 km/h in più rispetto alla versione e-Hybrid. Passa da 0 a 100 km/h in soli 9,5 secondi.

Questo sistema perfetto ed efficiente, anche sui terreni più impegnativi, consente di superare pendenze elevate: fino al 40% su superfici sterrate e al 20% quando l’asse anteriore non ha aderenza. Le prove in Toscana segnano il lancio ufficiale degli ordini per la finitura Overland , che si colloca nella fascia intermedia tra la versione Upland e l’edizione limitata The North Face. Aggiunge caratteristiche premium come i fari anteriori a LED Jeep Performance, luci posteriori a LED, finestrini posteriori oscurati, tappetini, illuminazione ambientale a LED multicolore, sensori di parcheggio a 360°, assistenza alla guida semi-autonoma di livello 2, un caricabatterie wireless e monitoraggio degli angoli ciechi.

Jeep Avenger 4xe è disponibile a partire da un listino di 31.950 Euro per l’allestimento Upland; 33.950 Euro per l’allestimento Overland e 37.950 Euro per Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, con consegne a partire da maggio 2025.