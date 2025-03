Nuova Jeep Compass: ecco le prime immagini della versione elettrica

Nuova Jeep Compass sta per arrivare. Il debutto della nuova generazione del celebre SUV è ormai imminente. Come sappiamo questa vettura sarà uno dei modelli prodotti su piatatforma STLA medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi insieme ad auto del calibro della nuova Lancia Gamma, DS N. 8 etc. A proposito di questo modello di Jeep, oggi vi mostriamo le prime foto spia del prototipo camuffato della versione elettrica. Si tratta delle immagini scattate da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit che sono state pubblicate sui social nelle scorse ore. Si capisce che è la versione elettrica sia per la presenza della griglia chiusa nella parte anteriore sia perchè l’auto sembra essere in fase di ricarica.

Prime foto spia per la versione elettrica della nuova Jeep Compass

Le immagini confermano alcuni degli elementi di design che dovrebbero caratterizzare la nuova Jeep Compass. Ci riferiamo a cose tipo le linee squadrate dei gruppi ottici, un design più imponente e massiccio rispetto alla precedente generazione e un leggero aumento delle dimensioni dovute all’utilizzo della nuova piattaforma che consentirà di avere più spazio all’interno per passeggeri e i loro bagali. Ricordiamo che questa vettura avrà versioni elettriche a singolo motore con batteria da 74 e 97 kWh e potenze di 213 o 231 CV e una versione a doppio motore con 350 cavalli di potenza.

Come detto poc’anzi ci sarà spazio anche per versioni termiche. Queste saranno la Mild Hybrid 3 cilindri di 1,2 litri turbo da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti e l’ibrida plug-in con motore 4 cilindri benzina di 1,6 litri da 150 CV abbinato ad un’unità elettrica da 125 CV (batteria da 17,9 kWh) per un totale di 195 cavalli. A breve sulla nuova Jeep Compass potrebbero trapelare ulteriori dettagli e finalmente potremmo anche conoscere la data esatta di debutto, uno dei più attesi tra quelli previsti da Stellantis in questo 2025.