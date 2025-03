Fiat presenta il teaser della Cronos MY26 con un look rinnovato

Fiat ha svelato il teaser della nuova gamma di Fiat Cronos MY2026, la berlina più venduta in Sud America nel 2024. Il video anticipa alcuni dettagli dei cambiamenti visivi che il modello della casa torinese riceverà presto, rendendo l’auto ancora più moderna e competitiva. Le immagini tratte da un video mostrano la nuova Cronos 2026 oscurata con uno sfondo ad alto contrasto per mettere in risalto la silhouette della vettura a tre volumi. Le immagini mostrate da Fiat hanno evidenziato chiaramente quelli che dovrebbero essere i maggiori punti di cambiamento della berlina. Come accaduto con l’Argo 2026, anche la Cronos 2026 dovrebbe ricevere fari a LED riprogettati almeno in alcune versioni.

Ecco come cambierà Fiat Cronos MY26: primi teaser del nuovo modello

La rinnovata Fiat Cronos MY26 presenterà un design audace, interni spaziosi, finiture eccellenti e il bagagliaio più grande del segmento, caratteristiche che la consolidano come la migliore opzione rapporto qualità-prezzo della categoria. La griglia della vettura di Fiat rimane concava, ma con linee più verticali. Si integrano ancora con la parte inferiore dei fari. A proposito, sono effettivamente a LED, con luci diurne segmentate. Anche il paraurti anteriore è nuovo e un po’ più squadrato. Da evidenziare l’elemento rettangolare nella griglia inferiore e gli elementi verticali in plastica negli angoli, che ricordano l’aspetto di auto come la Fiat Pulse e Fastback.

Molto probabilmente Fiat non apporterà alcuna modifica alla gamma dei propulsori di Fiat Cronos MY26. Continueranno ad essere offerti i motori 1.0 e 1.3 con potenze rispettivamente di 75 e 107 CV, recentemente adattati alle più recenti norme ambientali Proconve L8. I motori sono abbinati a un cambio manuale a 5 marce o a un cambio CVT.

L’annuncio ufficiale arriva solo pochi giorni dopo la diffusione su Internet di foto spia del modello completamente svelato, che indicano che il lancio è imminente. L’interno rimane ancora un mistero. La principale casa automobilistica italiana ha confermato anche che ulteriori informazioni su Fiat Cronos MY26 saranno disponibili prossimamente. È possibile che questo aggiornamento sia l’ultimo del ciclo di vita di Cronos. La berlina ha iniziato ad essere prodotta nel Paese nel 2018, dopo essere rimasta sul mercato per sette anni. La sua sostituzione dovrebbe essere accompagnata dalla nuova famiglia di utilitarie che la Fiat ha già iniziato a presentare in Europa con la Fiat Grande Panda.