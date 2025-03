Fiat Pulse e Fastback ibride ottengono l’edizione speciale Lollapalooza Brazil 2025

Fiat, marchio protagonista sulle strade da quattro anni, è sempre più vicina e legata ai gusti del suo pubblico, restando sempre al fianco dei brasiliani. Quest’anno, per la prima volta, il brand è master sponsor del Lollapalooza Brazil 2025. E per celebrare questa partnership senza precedenti, Fiat lancia un’edizione speciale con il nome del festival, utilizzando come base i modelli ibridi Fiat Pulse e Fastback Audace. Unendo innovazione, tecnologia e sostenibilità, questi modelli saranno esposti al pubblico durante uno dei più grandi festival musicali del Paese.

Sviluppate esclusivamente per il festival, le unità commemorative presentano dettagli esclusivi come il logo e la finitura Fiat oscurati, il tetto bicolore, i sedili in pelle, i cerchi in lega da 17″ oscurati e un adesivo che fa riferimento a Lollapalooza Brazil. L’edizione speciale Pulse offre anche la frenata di emergenza autonoma, l’avviso di abbandono della corsia, la commutazione automatica degli abbaglianti e uno specchietto retrovisore interno elettrocromico.

Oltre a tutte queste modifiche, l’edizione speciale offre ancora più connettività ai modelli ibridi Pulse e Fastback. All’edizione brasiliana del Lollapalooza, Fiat Connect////Me, la piattaforma di servizi connessi per veicoli del marchio, offre funzionalità e migliora l’esperienza di guida del conducente, oltre a disporre di 60 GB di Wi-Fi gratuito utilizzabili fino a 12 mesi.

“Gli Fiat Pulse e Fastback ibridi rappresentano la nostra visione del futuro della mobilità, combinando design audace, tecnologia, efficienza e sostenibilità, qualità che contraddistinguono anche l’essenza del festival. L’edizione speciale Lollapalooza Brazil è il nostro modo di mettere in contatto gli appassionati di musica con i modelli che rappresentano il futuro del brand in Brasile, in un’esperienza unica”, commenta Frederico Battaglia, vicepresidente del Brand Fiat per il Sud America. Fiat è sponsor anche del Perry’s by Fiat Stage, che ospiterà più di 25 attrazioni durante i tre giorni dell’evento.

Nelle versioni ibride di Fiat Fastback e Pulse, il rinomato motore T200 Flex abbinato alla trasmissione CVT a sette velocità garantisce una maggiore efficienza energetica e un miglior rapporto costi-benefici, senza rinunciare alle prestazioni. Con il 1.0 turbo più potente del segmento, da 130 CV e 20,4 kgfm di coppia, la Hybrid ha una riduzione dei consumi nel ciclo urbano dell’11,5% a benzina e del 9,8% a etanolo.

Il sistema ibrido Fiat è dotato di un motore elettrico multifunzionale che sostituisce l’alternatore e il motorino di avviamento. Questo sistema ibrido a doppia batteria è in grado di generare una coppia aggiuntiva per il motore termico del veicolo ed energia elettrica per caricare le batterie al piombo da 68 Ah e agli ioni di litio da 11 Ah, entrambe da 12 V, che forniscono energia al motore elettrico. Il sistema genera una potenza fino a 3 kW, garantendo migliori prestazioni della vettura e minori consumi di carburante.