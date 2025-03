Fiat Grande Panda Hybrid è ora disponibile per l’ordine in Svizzera

In Svizzera, dopo che a fine gennaio Fiat ha aperto gli ordini per la Grande Panda Electric (a partire da 24.990 franchi svizzeri), ora è possibile ordinare anche la versione ibrida (a partire da 18.990 franchi svizzeri). I primi veicoli arriveranno presso i concessionari svizzeri a maggio.

In Svizzera ora è possibile ordinare anche la versione ibrida di Fiat Grande Panda

La nuova Fiat Grande Panda Hybrid ha un motore turbo sotto il cofano che sviluppa 74 kW (101 CV) da una cilindrata di 1,2 litri. Il motore a tre cilindri funziona secondo il cosiddetto ciclo Miller: il controllo speciale delle valvole di aspirazione, che si chiudono prima rispetto ai motori convenzionali, riduce i consumi e quindi le emissioni di CO2.

Il motore turbo benzina è abbinato a un sistema ibrido leggero. Il suo motore elettrico eroga 21 kW in più ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48 volt. Il sistema è integrato nel cambio a doppia frizione a sei marce (eDCT), sviluppato appositamente per la trazione elettrica, che trasmette la potenza del motore alle ruote anteriori.

La potenza elettrica supplementare aumenta la potenza di trazione del motore a combustione interna a bassi regimi e in fase di accelerazione. Garantisce inoltre un avviamento fluido e silenzioso e cambi di marcia automatici e reattivi. La batteria viene caricata esclusivamente tramite il recupero di energia (recupero) durante la decelerazione.

Il sistema di propulsione ibrido offre numerosi vantaggi. Tra queste rientrano l’avviamento elettrico e la possibilità di spegnere il motore a combustione in determinate situazioni di guida per risparmiare carburante. Con un fabbisogno energetico ridotto, ad esempio su strade pianeggianti, e velocità inferiori a 30 km/h, è possibile guidare in modalità elettrica per distanze fino a un chilometro. Inoltre, quando si rilascia il pedale dell’acceleratore, ad esempio in discesa, l’elettronica spegne il motore a combustione, garantendo così una gestione efficiente dell’energia e della batteria.

La modalità puramente elettrica E-Creeping si fa carico dell’accelerazione fino a una velocità che corrisponde alla guida con motore a benzina con prima marcia inserita o retromarcia al minimo. La Fiat Grande Panda Hybrid supporta anche la modalità e-queuing, ovvero la guida completamente elettrica, ad esempio negli ingorghi stradali. Con l’E-Parking le manovre di parcheggio (in avanti o in retromarcia) vengono eseguite esclusivamente con il motore elettrico.

In abbinamento al cambio a doppia frizione a 6 marce e alla risposta fluida del motore a combustione, le funzioni di guida elettrica garantiscono consumi al modello ridotti, minor impatto ambientale, minor rumore, più comfort e un’esperienza di guida più piacevole, soprattutto nel traffico cittadino.

Anche la versione base Fiat Grande Panda POP è riccamente equipaggiata. La dotazione di serie comprende sistemi elettronici di assistenza alla guida, aria condizionata manuale e freno di stazionamento elettrico. Grazie alla tecnologia NFC (Near Field Communication), l’integrazione degli smartphone nel sistema di infotainment di bordo risulta particolarmente comoda. Tutto ciò che devi fare è toccare il pulsante home sul cruscotto per tornare alla schermata iniziale. Ciò significa che puoi passare senza problemi da una funzione o applicazione all’altra mentre guidi, senza distrarti dal traffico.