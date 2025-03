Citroën ë-C4 racconta in TV la mobilità sostenibile su “Urban Green” a Reggio Emilia

La Citroën ë-C4 sarà la protagonista a quattro ruote della terza puntata di “Urban Green“, girata a Reggio Emilia. Il nuovo atto dell’innovativo format televisivo, che racconta l’evoluzione sostenibile delle nostre città, sarà offerto alla visione del pubblico alle 10 di sabato 29 marzo, su Rai Due.

Ad accompagnare la narrazione di Bianca Maria Santoro e Mario Acampa ci sarà la versione elettrica dell’auto che rappresenta lo spirito del “double chevron” nel combattuto segmento C. Il modello guarda al futuro, ma si lega ai punti di forza storici del marchio, come il comfort, lo spazio a bordo e l’innovazione. Il tutto nel segno di una grande personalità, che non ha mai fatto difetto alle opere del costruttore francese.

La Citroën ë-C4 declina il concetto in chiave “green”, regalando un’alternativa a batteria alle tradizionali motorizzazioni termiche. Così i clienti possono scegliere liberamente fra ottani ed elettroni, in base ai gusti, alle inclinazioni e ai bisogni personali. Come le altre versioni della stessa gamma, anche quella alla spina trasforma ogni viaggio in un momento di relax, perché la vettura francese, a prescindere dalla fonte della sua spinta, è stata sviluppata come un’estensione dello spazio personale.

Sul fronte dell’autonomia, questa può raggiungere fino ai 415 chilometri sulla Citroën ë-C4 dotata di batteria da 54 kWh e di un motore da 115 kW. La gittata si riduce a un massimo di 355 chilometri nell’allestimento con batteria da 50 kWh e 100 kW di potenza. Mediante l’utilizzo di caricabatterie rapidi, è possibile recuperare in circa mezz’ora fino all’80% della carica energetica.

Scegliere questa vettura in rappresentanza del proprio savoir-faire, nella nuova punta di “Urban Green“, è stata una scelta perfettamente coerente con lo spirito del programma. Come riferito in altre circostanze, il marchio del “double chevron” sarà protagonista delle dieci puntate, con modelli diversi, tutti elettrificati. Alla Citroën ë-C4 lo spazio sul set di Reggio Emilia, che segue quelli di Torino e Genova. Poi sarà il turno di Padova, Mantova, Roma, Milano, Taranto, Perugia e Bari. Ogni città avrà un modello della casa francese come protagonista.