La nuova Citroën C4 è leader del segmento C del mercato in Spagna

Prodotta nello stabilimento Stellantis di Madrid, la Nuova Citroën C4 può vantare di essere un profeta nella sua patria. A pochi mesi dal suo arrivo sul mercato spagnolo, l’innovativo modello del marchio si è affermato come leader nella sua categoria, le berline del segmento C, con 2.364 immatricolazioni e una quota di mercato cumulativa del 15,9%. Le sue vendite nel mese di febbraio sono cresciute del 17,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, raggiungendo le 1.288 unità immatricolate, consentendole di chiudere al primo posto della classifica.

La nuova Citroën C4 prodotta in Spagna è profeta in patria

Per quanto riguarda l’altra grande novità del marchio, la Nuova Citroën C3, vale la pena sottolineare la sua forte crescita rispetto alla generazione precedente del modello: 77% nel periodo cumulativo rispetto ai primi due mesi del 2024. Con 1.288 immatricolazioni nel periodo cumulativo, si colloca nella Top 4 della categoria delle compatte urbane del segmento B, con una penetrazione del 15,9%. Stessa posizione raggiunta a febbraio, 1.259 unità. La sua versione “zero emissioni”, la Nuova Citroën ë-C3, è già nella Top 10 delle autovetture 100% elettriche più vendute in Spagna, con una quota del 3%.

Nei primi due mesi dell’anno, in Spagna sono stati immatricolati 8.267 veicoli passeggeri e commerciali Citroën, pari a una quota di mercato del 4,4%. A febbraio, la Double Chevron ha registrato 4.082 immatricolazioni e una quota di mercato del 3,9%. Nei veicoli commerciali, Citroën consolida la sua posizione sul podio, con 3.039 unità e una penetrazione dell’11,3% dall’inizio dell’anno.

La Citroën Berlingo “Made in Spain” resta un grande punto di riferimento nel suo segmento, con 2.232 immatricolazioni, di cui 1.041 a febbraio, leader delle vendite nella sua categoria, raggiungendo una quota di mercato del 20,6%. Citroën è il marchio leader nella vendita di veicoli 100% elettrici ai clienti privati ​​nel 2025, con una crescita del 186% rispetto ai dati dei primi due mesi dell’anno scorso. Da parte sua, la Nuova Citroën Ami è leader della categoria con una quota cumulativa del 44,1% in un mercato in cui si aggiungono progressivamente nuovi concorrenti.