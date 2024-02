Citroen e-C4 X vince la sfida dei 1.000 km

Citroen e-C4 X in un confronto con altre auto ha dimostrato le sue capacità su una distanza di 1.000 km. Garantire la possibilità di intraprendere viaggi lunghi senza preoccupazioni rappresenta una delle principali sfide nell’adozione dei modelli elettrici. Per rispondere a questa esigenza, molti produttori hanno scelto di equipaggiare i loro modelli con batterie più grandi, pesanti, costose e che consumano più energia. Tuttavia, Citroën ha optato per un approccio diverso, proponendo batterie di dimensioni ragionevoli, compatte, leggere e convenienti. Questa scelta si dimostra vantaggiosa per gli spostamenti quotidiani, dove il peso eccessivo delle batterie rappresenta uno svantaggio. Inoltre, grazie a una capacità di ricarica rapida di 100 kW e a un motore efficiente, si offre una soluzione rilassata anche per i viaggi più lunghi.

Citroën ha incaricato UTAC di valutare le capacità di Citroen e-C4 X sui 1.000 km

Per dimostrare questo concetto, Citroën ha collaborato con UTAC, un rinomato gruppo specializzato nei test, nella validazione e nella certificazione automobilistica, riconosciuto a livello mondiale. La domanda posta loro era semplice: quanto tempo ci vuole per percorrere 1.000 km con un veicolo elettrico, nello specifico la Citroen e-C4 X? Questo è il quesito che un potenziale acquirente si trova di fronte quando si confronta con specifiche come la dimensione della batteria, l’autonomia certificata, il peso, la velocità di ricarica, eccetera, senza sempre comprendere appieno come si traduca nell’utilizzo quotidiano. Per fornire punti di riferimento, UTAC è stato incaricato di condurre il test in condizioni strettamente simili utilizzando veicoli del settore concorrente, tra cui la ë-C4 e la ë-C4X: Renault Mégane e-Tech, Volkswagen ID 3 e MG 4.

La Citroen e-C4 X si è dimostrata la più veloce nel percorrere i 1.000 km, completando il tragitto compresa la ricarica in 11 ore e 57 minuti. I concorrenti hanno impiegato dai 14 ai 67 minuti in più per coprire la stessa distanza. Questi risultati, confermati dalle misurazioni dell’UTAC, sono attribuibili a un consumo di energia inferiore e a tempi di ricarica ottimizzati, confermando le scelte tecniche adottate per ë-C4 X e, di conseguenza, ë-C4.

Oltre a offrire veicoli efficienti, Citroën mette a disposizione l’applicazione e-ROUTES, che rende ogni viaggio elettrico più conveniente. Collegata direttamente ai dati del veicolo, alle condizioni di guida e allo stato delle stazioni di ricarica, questa assistente personale ottimizza il percorso del cliente in tempo reale. Questa combinazione di prodotti ad alte prestazioni e applicazioni intelligenti è particolarmente adatta per supportare lo sviluppo rapido della rete di ricarica.

Il test condotto da UTAC conferma le scelte strategiche di Citroën: una batteria di dimensioni ragionevoli che, pur garantendo un’autonomia di oltre 400 km, riduce costi, consumi e consente di viaggiare a lungo raggio senza preoccupazioni, grazie all’efficienza della ricarica rapida. “Ë-C4 ogni giorno conferma questa efficienza in condizioni reali durante i miei viaggi”, afferma T. Koskas, amministratore delegato di Citroën.

Le misurazioni effettuate dagli esperti dell’UTAC hanno dimostrato che ë-C4 X richiedeva soste di ricarica più brevi e presentava un consumo energetico inferiore rispetto ad altri modelli. Grazie a questa combinazione di fattori, è stata in grado di percorrere i 1.000 km in 11 ore e 57 minuti, quasi 15 minuti in meno rispetto al concorrente più vicino.

Citroën e-C4 ed e-C4 X profilo laterale

Invece di dover sempre trasportare con sé una batteria pesante e costosa, risulta più vantaggioso avere una batteria ottimizzata che si carica rapidamente. Sorprendentemente, effettuare soste regolari e brevi è più efficace rispetto a coprire lunghe distanze con soste molto più lunghe. Questo è spiegato dalla curva di carica della batteria, che diminuisce all’aumentare del livello di carica. La ricarica è più veloce all’inizio rispetto alla fine: è necessario più tempo per caricare la batteria dall’80% al 100% rispetto a quanto ne serve dallo 0% all’80%. Gli utenti non solo risparmiano tempo di ricarica, ma risparmiano anche denaro, poiché il costo della ricarica presso le stazioni di ricarica rapida è calcolato in base ai minuti su gran parte delle reti di ricarica rapida in Francia. Per un lungo viaggio, è quindi più efficiente effettuare diverse brevi soste di ricarica per beneficiare della massima potenza di ricarica e ridurre i costi di ricarica.