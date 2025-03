Citroën AMI protagonista a Genova del programma “Urban Green” sulla mobilità sostenibile

Citroën torna in azione sul piccolo schermo, nella nuova puntata di “Urban Green“, girata a Genova, con la AMI per protagonista a quattro ruote. Dopo la C3 Aircross, entrata nel set di Torino durante l’episodio iniziale, è ora il turno del piccolo quadriciclo elettrico, scelto per il nuovo atto del format televisivo che narra l’evoluzione ecologica e funzionale delle città del Belpaese. L’appuntamento è per le 10 di domani, sabato 22 marzo, su Rai Due.

Ancora una volta i conduttori Bianca Maria Santoro e Mario Acampa faranno un resoconto sull’evoluzione dei nostri capoluoghi, dal punto di vista degli spazi, delle nuove espressioni di sostenibilità, dei più evoluti modelli di fruizione urbana, anche nell’ottica della mobilità sostenibile.

Citroën AMI sarà l’interprete della transizione “green”, essendo un veicolo elettrico di piccolo taglio, pensato soprattutto per gli spostamenti cittadini dei più giovani. Il quadriciclo alla spina del “double chevron” offre una soluzione pratica, agile e accessibile per le brevi trasferte urbane. Il modello punta anche ad educare le nuove generazioni verso una mobilità più consapevole, fin dalla tenera età.

La scelta del modello, per la puntata ligure di “Urban Green”, nasce pure dal desiderio di creare il migliore “ancoraggio” con alcuni progetti portati avanti dal brand, narrati nelle singole destinazioni del programma. A Genova, Citroën illustrerà il suo impegno contro il bullismo, facendo leva sulla AMI, che ai giovani si connette in modo diretto.

Nello specifico, la trasmissione racconterà una specifica iniziativa educativa del marchio che, negli ultimi tre anni, ha coinvolto oltre 17.000 studenti e più di 50 scuole in tutta Italia. In tal modo, la casa francese vuole ribadire il proprio impegno non solo nella transizione verso una mobilità sostenibile, ma anche nel supporto ai giovani e alla crescita della loro consapevolezza su temi fondamentali come il rispetto e l’inclusione.

Ricordiamo che la Citroën Ami è un quadriciclo leggero elettrico che può essere guidato senza patente da chi ha almeno 14 anni di età. Questo stravagante e simpatico mezzo è in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia fino a 75 km. La batteria da 5,5 kWh si ricarica completamente in circa 3 ore da una normale presa domestica.