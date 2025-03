Maserati: un lusso più esclusivo la strada per il rilancio

Maserati cerca di trovare la strada giusta per il rilancio dopo un 2024 drammatico contrassegnato da un vero e proprio crollo delle immatricolazioni. Il CEO Santo Ficili cerca di trovare la “quadra” per riportare il marchio di lusso ai fasti d’un tempo. Al momento un vero e proprio piano ufficiale non esiste ancora sebbene di recente Ficili abbia fornito qualche indizio su quello che intende fare per rilanciare la casa automobilistica del Tridente.

Maserati alla ricerca delle sue radici per provare a rilanciarsi nel segmento del lusso

All’inaugurazione dell’officina Fuoriserie di Modena il CEO di Maserati ha fatto qualche anticipazione su quello sul futuro del brand. Ficili ha detto che il 2025 rappresenta un anno chiave per la casa modenese, che ha deciso di puntare con forza alle sue radici e al suo DNA per risollevare le sue sorti. Ficili ha detto che Modena rimane il centro nevralgico anche per il futuro del marchio. Anzi la città sembra destinata ad avere un ruolo ancora più centrale nella futura rinascita della casa automobilistica. Quello che il nuovo CEO intende fare e offrire ai propri clienti prodotti unici che non abbiano eguali sul mercato. Dunque la soluzione per il futuro potrebbe essere quello di provare a puntare su un lusso ancora più esclusivo sulla scia di quanto fatto da Lamborghini e dalla stessa Ferrari.

Del resto è lo stesso Ficili ha ricordare come i clienti del segmento de lusso cercano raffinatezza, identità e prestigi tutte cose che non devono mancare mai quando si parla di Maserati. Questa strategia indica che Maserati potrebbe rinunciare agli alti volumi di produzione per puntare maggiormente sull’esclusività, privilegiando modelli più rari e di fascia alta rispetto alla produzione su larga scala. “Ci impegneremo a soddisfare i nostri clienti storici e a conquistare una nuova generazione di appassionati del marchio Maserati.” Vedremo in cosa consisteranno in concreto tali affermazioni.