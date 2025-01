Santo Ficili: “Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono emozionanti, rispettano in pieno il DNA Alfa”

Al Salone dell’auto di Bruxelles 2025 il nuovo CEO di Alfa Romeo Santo Ficili ha rilasciato interessanti dichiarazioni parlando con la stampa. Ficili ha ricordato di essere arrivato appena tre mesi fa e dunque è ancora presto per fare un bilancio ma ha confermato che farà di tutto per rilanciare in grande stile il brand del Biscione confessando di essere a sua volta un’Alfista e di possedere un’Alfa Romeo Giulia un’auto “fantastica” a suo giudizio. Per quanto riguarda il futuro del marchio Ficili ha parlato delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia confermando che il loro arrivo è ormai vicino.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia rispecchiano pienamente l’identitò del marchio secondo Santo Ficili

A proposito delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia Santo Ficili ha dichiarato: “Stiamo procedendo rapidamente e con successo nello sviluppo dei nuovi prodotti. Le ho viste entrambe e sono entusiasmanti. Rispecchiano pienamente l’identità Alfa Romeo, con linee fluide, pulite e semplici. Inizieremo con le motorizzazioni elettriche, seguite poi da quelle ibride, in linea con gli investimenti, la pianificazione e il rispetto delle normative sulle emissioni. In Italia, il mercato delle auto elettriche si attesta tra il 4 e il 5%, mentre il mix della Junior Bev raggiunge il 10%. Questo dimostra che chi la sceglie lo fa non solo per la tecnologia a batteria, ma perché è un’Alfa Romeo. In Europa, invece, il mix Bev si spinge fino al 20-22%”.

Santo Ficili ha poi proseguito dicendo: “Mi considero un vero alfista, un appassionato che vive e respira Alfa Romeo. Potrei dire che dormo letteralmente dentro la mia Giulia, perché è un’auto straordinaria, perfetta per il mio stile di guida. Lo stesso tipo di sensazione lo ritrovo anche sulla Junior, e credo che non sia solo una mia opinione. Probabilmente, faccio parte di una maggioranza silenziosa che condivide questo sentimento. A mio avviso, la Junior è una fusione perfetta tra il meglio della storia e del DNA di Alfa Romeo, e ciò che rappresenta per il futuro del marchio. Si trova in una posizione centrale, capace di conquistare sia me, che sono un alfista doc, sia chi non ha mai avuto il piacere di impugnare un volante con il marchio del Biscione. Alfa Romeo, con la sua Junior, aggiunge un valore unico all’elettrico, qualcosa che solo il marchio può offrire”.

“Mi sono unito ad Alfa Romeo da tre mesi e i risultati finora sono in linea con i nostri obiettivi, nonostante il contesto complicato che abbiamo attraversato e che stiamo ancora vivendo. C’è sicuramente spazio per migliorare – ha dichiarato a Repubblica – La Junior sta ottenendo ottimi risultati senza competere direttamente con il Tonale. Un’altra delle mie ambizioni è raggiungere i 20.000 ordini entro la fine di gennaio. La Junior e il Tonale operano in segmenti SUV differenti, rispettivamente il B e il C, ma la Junior sta contribuendo a rafforzare il Tonale e l’intera gamma. Ha un effetto positivo, attirando nuovi clienti sia privati che aziende nelle concessionarie. Soprattutto nel segmento delle aziende, dove dobbiamo ancora crescere in modo significativo” ha concluso Santo Ficili.