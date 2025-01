Santo Ficili: “Maserati deve iniziare a riprendersi già nel 2025”

Maserati si trova di fronte alla necessità di una ripresa dopo un 2024 caratterizzato da performance di vendita decisamente deludenti, come ha dichiarato venerdì il nuovo CEO del marchio italiano, Santo Ficili. Mentre altri marchi di lusso come Lamborghini e Ferrari hanno continuato a registrare risultati positivi, il marchio di lusso del gruppo Stellantis ha visto un notevole calo, con solo circa 15.000 vetture vendute nel 2024, rispetto alle 26.000 dell’anno precedente.

Maserati: dopo un 2024 drammatico per Santo Ficili il brand ha la capacità di rialzarsi da subito

“Il risultato non è certo soddisfacente e c’è bisogno di un cambiamento radicale nella strategia del marchio”, ha spiegato Santo Ficili, sottolineando la necessità di una trasformazione nelle modalità di vendita per invertire questa tendenza negativa. Il nuovo numero uno della casa automobilistica del Tridente ha rivelato tali osservazioni durante un’intervista al salone dell’auto di Bruxelles.

Maserati deve prima tornare a registrare risultati positivi prima di intraprendere nuovi investimenti, ha affermato Santo Ficili, sottolineando che il marchio ha chiuso la prima metà del 2024 in deficit. La gamma attuale è stata ridotta alla MC20, alla Grecale e alla GranTurismo dopo la sospensione di vari altri modelli. Tuttavia, Ficili ritiene che la gamma sia “buona” e che necessiti di un’ulteriore “animazione”, introducendo nuove opzioni di colori e materiali.

Oltre a migliorare la competitività, con particolare attenzione ai prezzi, è fondamentale ristabilire un legame forte con la rete di concessionari e considerare mercati in forte crescita, come Vietnam e Indonesia. Maserati ha anche avviato il lancio della sua linea elettrica “Folgore” ma, per quanto riguarda il modello sportivo elettrico MC20, sarà necessario un po’ di tempo prima che venga lanciato sul mercato.

Santo Ficili ha inoltre enfatizzato l’importanza di comprendere meglio le esigenze dei clienti e di monitorare il valore residuo dei veicoli. Ricordiamo infine che, l’ex CEO di Stellantis, Carlos Tavares, poco prima della sua uscita, aveva commentato la situazione del brand di lusso di Stellantis dicendo che probabilmente si doveva migliorare la comunicazione del marchio.