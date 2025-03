Nuova Alfa Romeo Giulia 2026: quello che sappiamo su design, motori, caratteristiche ad un anno dal debutto

Nuova Alfa Romeo Giulia debutterà tra circa un anno. La sua presentazione ufficiale se non ci saranno ritardi è prevista infatti per l’inizio della primavera del 2026. La vettura sarà commercializzata sempre nel corso del prossimo anno a differenza della nuova Stelvio che invece sarà svelato nel 2025 e commercializzato nel 2026. La vettura subirà un notevole cambiamento estetico come confermato di recente dal CEO di Alfa Romeo Santo Ficili.

Ecco come cambierà la nuova Alfa Romeo Giulia con la futura generazione in arrivo nel 2026

A quanto pare la nuova Alfa Romeo Giulia abbandonerà l’attuale stile da classica sedan per assumere uno stile più vicino a quello di una berlina fastback con alcuni elementi visti in un crossover, con la coda tronca e il tetto spiovente al posteriore. La vettura inoltre avrà anche alcuni elementi di design visti nella recente Junior soprattutto per quanto concerne la parte anteriore con fari sottili, scudetto chiuso e targa centrale. Al posteriore avrà una firma luminosa a V come la nuova Stelvio che vedremo tra pochi mesi.

La nuova Alfa Romeo Giulia avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale in quanto verrà costruita sulla nuova piattaforma STLA Large. La guidabilità però rimarrà quella di una vera Alfa Romeo grazie a sterzo e sopensioni che garantiranno il tipico piacere di guida offerto dalle auto del Biscione oltre a garantire prestazioni di alto livello.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà prodotta presso lo stabilimento di Cassino nel Lazio come l’attuale versione insieme alla nuova Stelvio. La vettura sarà molto più moderna e tecnologica con interni ancora più curati e lussuosi. Del resto questa auto insieme a Stelvio avrà il compito di rilanciare a livello globale il marchio del Biscione nei più importanti mercati premium.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, se inizialmente era prevista la presenza di soli motori elettrici al 100 per cento le cose adesso sembrano cambiate. Infatti è sicura la presenza di almeno una versione termica che potrebbe essere una Mild Hybrid o una Plug-in Hybrid. Non si esclude la presenza di entrambi. Inoltre anche la versione top di gamma Quadrifoglio che doveva avere solo motore elettrico da 1000 cavalli potrebbe conservare l’attuale V6 da 2.9 litri forse con qualche forma di ibridazione.