Alfa Romeo Junior, come togliere gli ADAS troppo intrusivi durante la guida

I sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida di nuova generazione hanno rivoluzionato il modo in cui guidiamo, contribuendo in modo significativo alla riduzione degli incidenti stradali. Nonostante la loro indubbia qualità e utilità, questi strumenti tecnologici non sempre incontrano il favore degli automobilisti. Diversi utenti, infatti, li ritengono in alcuni casi eccessivamente invasivi o addirittura potenzialmente pericolosi se non gestiti correttamente. Oggi ci riferiremo ai sistemi della nuova Alfa Romeo Junior.

Parlando quindi di nuove tecnologie all’interno dei veicoli di oggi, ormai sempre più “carichi”, anche per questioni di rispetto di diverse normative internazionali, è il caso di affrontare un utile argomento come la possibilità di disattivare in modo sicuro ed efficace i sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sul proprio veicolo, nello specifico il SUV compatto del Biscione.

In questo caso, quindi, parliamo dell’Alfa Romeo Junior, una delle novità più interessanti del panorama italiano. Uno degli strumenti più contestati è il Lane Keeping Assist, ovvero il mantenimento attivo della corsia. Almeno sulla versione elettrica sportiva della Junior, la Veloce, Alfa Romeo ha previsto un sistema piuttosto semplice per disattivare la funzione.

Per andare a intervenire sui sistemi di assistenza alla guida della Junior elettrica, è sufficiente premere un pulsante fisico situato nel gruppo dei quattro comandi posizionati sopra il display centrale. Il tasto è contrassegnato dall’icona di un’auto. Una volta premuto, sullo schermo touch comparirà un menu rapido che consente di abilitare o disabilitare il mantenimento di corsia con un semplice tocco. La procedura è intuitiva e si sviluppa in due passaggi.

È importante sapere che la procedura va ripetuta a ogni avvio della Junior, poiché il sistema si riattiva automaticamente. Lo stesso pulsante fisico consente di accedere anche alle opzioni relative al controllo della velocità e all’avviso di superamento dei limiti, entrambe regolabili con un semplice tap sul display. Le due impostazioni sono raggruppate nella medesima schermata, semplificando così la personalizzazione della guida. Per chi desidera una regolazione più approfondita di tutti i sistemi di assistenza disponibili, è possibile navigare nel menu principale, nella sezione “Funzioni”.