Leapmotor: C10 e T03 grandi protagoniste a luglio 2025 in Spagna

L’autonomia estesa e il comfort premium della Leapmotor C10 REEV hanno suscitato grandi aspettative in vista delle operazioni di Partenza e Ritorno di quest’estate. Le prestazioni di questo modello ne stanno trainando fortemente le vendite. Con 330 immatricolazioni finora quest’anno, la C10 ad autonomia estesa rappresenta il 25,8 per cento delle vendite del marchio da inizio anno e due terzi delle unità C10 immatricolate durante questo periodo. Considerando i dati di luglio, la C10 REEV e le sue 121 immatricolazioni rappresentano il 32,7 per cento delle vendite di Leapmotor e l’82,9 per cento dell’attività di questo modello.

Finora quest’anno, Leapmotor ha già accumulato una quota di mercato dell’1% nel mercato delle autovetture a basse emissioni in Spagna

La Leapmotor C10 REEV è la versione ad autonomia estesa della C10, un SUV di segmento D che cattura l’attenzione per il suo design e la sua presenza su strada, nonché per le finiture e i materiali degli interni, curati nei minimi dettagli. La C10 REEV è dotata di un motore a benzina da 1,5 litri con un serbatoio da 50 litri che si attiva per generare elettricità per alimentare la batteria quando questa si sta scaricando. Questa combinazione di tecnologie le consente di percorrere fino a 970 km senza ricarica.

Nei primi sette mesi del 2025, la Leapmotor T03 si conferma il modello più venduto del marchio, con 770 immatricolazioni, di cui 224 a luglio. Questa citycar amichevole e sfacciata deve il suo successo alla sua combinazione unica di design, spaziosità e praticità. È perfetta per l’uso quotidiano, con un’autonomia di 265 km, che può raggiungere i 395 km in città. Presenta una sorprendente architettura degli interni che offre un’ottimizzazione dello spazio che si può trovare solo in modelli di segmenti superiori.

Nel complesso, Leapmotor rafforza la sua presenza sul mercato spagnolo, con 1.277 immatricolazioni dall’inizio dell’anno e una quota dell’1 per cento nel mercato delle autovetture a basse emissioni. A luglio, ha immatricolato 370 unità e una quota di mercato dell’1,8 per cento.