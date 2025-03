Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco tutto quello che sappiamo su design, motori e specifiche a 3 mesi dal debutto

Molto probabilmente tra tre mesi assisteremo al debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio. Si tratta della seconda generazione del celebre SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione che continuerà ad essere prodotto in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Si vocifera che la presentazione possa avvenire il prossimo 24 giugno 2024 giorno in cui la casa milanese festeggia 115 anni di attività. Qualcuno però ipotizza uno slittamento alla fine dell’anno. Si attendono dunque conferme ufficiali da parte della stessa Alfa Romeo.

Ecco quello che sappiamo sulla nuova Alfa Romeo Stelvio che potrebbe debuttare il prossimo 24 giugno

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotta su piattaforma STLA Large e sarà dunque leggermente più grande rispetto al modello attuale. Il suo stile dovrebbe cambiare drasticamente come si evince dalle recenti foto spia trapelate sul web che ci hanno mostrato per la prima volta il prototipo camuffato del nuovo modello. Il design avrà numerosi elementi in comune con Alfa Romeo Junior. Tra le principali caratteristiche estetiche si segnalano cose come lo scudetto chiuso, i fari sottili, la firma luminosa a V al posteriore e la targa centrale. Il modello avrà uno stile ancora più da SUV rispetto alla prima generazione ma con un carattere estremamente sportivo dato dalla coda tronca e da un profilo quasi da SUV coupé.

Il render di Mirko del Prete

Per quanto riguarda la gamma di motori, la nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe regalare interessanti novità. Se inizialmente era previsto che sarebbe stato solo elettrico, già da qualche mese abbiamo avuto conferma che ci sarà almeno una versione termica quasi certamente ibrida. Tuttavia negli ultimi giorni stanno aumentando le voci secondo cui potrebbero esserci più di una versione termica e forse anche la top di gamma Quadrifoglio potrebbe non rinunciare al suo motore V6 da 2,9 litri con qualche forma di ibridazione. Questa auto è considerata fondamentale per il futuro rilancio del marchio come brand premium globale di Stellantis.

Per quanto concerne le versioni elettriche, avranno batterie da 85 kWh fino a 115 kWh. Di conseguenza l’autonomia che questo modello sarà in grado di garantire sarà di circa 780 – 800 km con una ricarica completa. Dal suo successo dipenderà molto il futuro del marchio che comunque fa ben sperare Stellantis grazie ai risultati raccolti da Junior che ha già registrato oltre 30 mila ordini nei 38 mercati in cui viene commercializzato. La nuova Alfa Romeo Stelvio precederà di circa un anno il debutto della nuova Alfa Romeo Giulia. Ricordiamo infine che come anticipato di recente dal CEO Santo Ficili, la commercializzazione del SUV non inizierà prima del 2026.