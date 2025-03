Ecco la nuova Alfa Romeo Stelvio: prime foto spia

Sebbene risultasse già noto che, in gran segreto, i primi prototipi della nuova Alfa Romeo Stelvio girano ormai da diverso tempo al centro prove di Balocco le prime immagini, proposte da Carscoops, ci svelano le prime informazioni utili a tracciare una prima impostazione stilistica della nuova generazione del SUV per eccellenza del Costruttore del Biscione. Le immagini ritraggono infatti la nuova Alfa Romeo Stelvio, ovvero un muletto con carrozzeria definitiva di pre produzione, sembrerebbe nella sua accezione puramente elettrica.

Le prime foto spia del modello completamente camuffato, ci mostrano la nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio impegnata in alcune fasi di test che si stanno svolgendo nel nord della Svezia. Si tratta delle primissime immagini che possiamo osservare, nell’attesa che la nuova Stelvio venga svelata entro la fine di quest’anno per poi avviare la commercializzazione a partire dal 2026. Il SUV è stato completamente riprogettato, sia in termini di impostazione generale che in termini di stile, in accordo con una base che ora si rifà alla piattaforma STLA Large comunque derivata dalla precedente Giorgio. Come è già noto, sarà sia ibrida che elettrica.

Il pesante camuffamento permette di apprezzare comunque alcuni particolari salienti del design definitivo della nuova Alfa Romeo Stelvio

Il camuffamento adoperato per confondere le linee ci permette di intravedere alcuni particolari tipici del nuovo corso stilistico del Biscione, che ritroveremo anche sulla nuova Alfa Romeo Stelvio. A cominciare dall’ampio Scudetto frontale che sembra rimandare alla nuova impostazione stilistica già vista sull’ultima Junior, sebbene disponga di una caratterizzazione più marcata. Diversa invece l’impostazione dei fari che sembrerebbe disporre di un andamento su due livelli, con quello più alto ad impostazione orizzontale, destinato alle luci diurne, di derivazione Junior per ciò che riguarda lo stile.

Rimanendo ancora sul frontale si nota chiaramente un’articolata lavorazione del cofano motore, come se la nuova Alfa Romeo Stelvio attingesse qualcosa dal cofano motore dell’ultima Alfa Romeo 33 Stradale. Tagli, aperture e linee sembrano andare verso quella direzione. Sembrerebbe poi che la collocazione della targa anteriore non sia centrale, come su Junior, ma è soltanto una ipotesi al momento. In definitiva il design sembra comunque mantenere una coerente evoluzione dell’attuale generazione, pur puntando su un approccio più sportiveggiante e dinamico e su una conformazione più vicina a quella di un SUV coupé. Non si può poi fare a meno di notare un importante incremento dei valori dimensionali, perlomeno in termini di lunghezza.

Andando alla sezione posteriore non è chiaro se l’elemento posto al di sopra del lunotto sia un prodotto posticcio o se l’Alfa Romeo Stelvio presenterà un ampio spoiler, utile a rivedere la gestione dei flussi per una migliore caratterizzazione aerodinamica. Come era emerso già da alcune indiscrezioni, si nota qui il fanale posteriore a doppia linea e a tutta larghezza che andrà a costituire una pseudo ellisse con al centro il lettering del marchio in luogo del logo utilizzato in precedenza. La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà il primo modello introdotto in Europa a basarsi sulla nuova piattaforma condivisa STLA Large. Per ciò che riguarda interni e propulsori oggi abbiamo a disposizione solamente indiscrezioni, più o meno valide, ma c’è da scommetterci che nei prossimi giorni ci sarà molta carne al fuoco su cui discutere.

