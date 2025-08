Alfa Romeo superata da BYD in Italia a luglio 2025 nelle immatricolazioni

Sorpasso storico in Italia. Per la prima volta la cinese BYD ha venduto più auto rispetto ad un marchio storico come Alfa Romeo a luglio 2025. La casa automobilistica del biscione si è fermata a quota 1.953 in crescita rispetto a quanto registrato lo scorso anno. Questo però non è bastato per non farsi raggiungere e superare da BYD che per la prima volta ha sorpassato lo storico marchio milanese con 1.967 auto immatricolate.

Lo scorso luglio, Alfa Romeo aveva registrato 1.718 immatricolazioni, registrando un calo del 13,68% rispetto a quest’anno. Guardando all’intero anno, invece, le vendite sono cresciute notevolmente, passando da 13.897 unità nel 2024 a 18.795 nel 2025, con un incremento del 35,25%. QUesto grazie soprattutto all’ottimo andamento registrato dal SUV Junior. BYD, invece, a luglio dell’anno scorso contava appena 612 vetture vendute, ma nel 2025 ha raggiunto quota 11.528, una crescita straordinaria.

Questa rapida ascesa non è dovuta a prezzi particolarmente bassi, come spesso si pensa per i marchi cinesi, visto che l’unica low cost è la recente BYD Dolphin Surf. La gamma BYD comprende modelli con prezzi che partono dai 30.000 euro dell’Atto 2 fino a superare i 40.000 euro della Seal-U, posizionandosi in linea con i brand europei. Il successo è frutto di una combinazione vincente di tecnologia avanzata, qualità e un’intensa strategia di marketing e pubblicità.

Si spera naturalmente che la situazione di Alfa Romeo possa migliorare già a partire da questo mese di agosto e che il sorpasso operato da BYD a luglio sia stato solo una casualità. Ad onore di cronaca occorre dire che i cinesi il mese scorso sono riusciti a sorpassare anche altri storici marchi e probabilmente questo è solo l’inizio dato che le sue vetture sembrano essere sempre più popolari tra gli automobilisti in Italia.