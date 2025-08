Nuova Alfa Romeo Tonale 2027: tutto quello che sappiamo su design, motori, prezzi, debutto, luogo di produzione ad agosto 2025

In attesa del lancio della versione aggiornata dell’attuale generazione di cui stamattina vi abbiamo mostra le prime foto spia, i fan del biscione si chiedono già come sarà la nuova Alfa Romeo Tonale che a quanto pare potrebbe arrivare già nel corso del 2027. Si vocifera di un debutto nel corso della prima metà del 2027. Non è da escludere che alla fine il modello possa avere un nome diverso e coesistere per qualche tempo sul mercato assieme alla versione attuale aggiornata. Di questa auto sappiamo che sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium e che avrà una lunghezza intorno ai 4,6 metri.

Ecco cosa sappiamo ad agosto 2025 a proposito della nuova Alfa Romeo Tonale in arrivo nel 2027

Per quanto riguarda il design, lo stile della nuova Alfa Romeo Tonale o di come si chiamerà potrebbe essere molto più sportivo e sinuoso rispetto al modello attuale. Qualcuno ipotizza uno stile più simile a quello della recente DS N. 8 e della futura Lancia Gamma ma noi crediamo che sarà un po’ diverso rispetto a questi modelli. Ovviamente ci saranno maggiori somiglianze con lo stile di Alfa Romeo Junior e con quello delle future Giulia e Stelvio che arriveranno sul mercato subito dopo. Questo in modo da garantire un certo family feeling tra le vetture della gamma.

Per quanto riguarda la gamma di motori, la nuova Alfa Romeo Tonale avrà per la prima volta una o più versioni elettriche. Queste saranno affiancate da versioni ibride e non escludiamo anche l’aggiunta di almeno una termica pura. In gamma dovrebbe esserci spazio anche per una versione top di gamma Quadrifoglio non si sa però se elettrica al 100 per cento o ibrida.

Nuova Alfa Romeo Tonale sarà un modello molto importante per il futuro del biscione che pensa di poter lanciare sul mercato un modello dalle grandi potenzialità che potrebbe permettere al marchio di crescere a livello globale come del resto sta già accadendo oggi grazie ad Alfa Romeo Junior. Per quanto riguarda i prezzi saranno perfettamente in linea con quelli della concorrenza del segmento dei C-SUV premium. Dunque si potrebbe partire da circa 50 mila euro.