Nuova Alfa Romeo 4C: immaginata la sua erede

Alfa Romeo ha una lunga tradizione di auto sportive con la mitica Alfa Romeo 4C che è stata l’ultima rappresentante se non vogliamo considerare la nuova Alfa Romeo 33 Stradale venduta solo in edizione estremamente limitata. La 4C in breve tempo è già diventato un classico con prezzi dell’usato in forte aumento. Non stupisce che sul web ci sia chi prova ad immaginare come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo 4C.

Sul web c’è chi prova ad immaginare come sarebbe una futura ipotetica nuova Alfa Romeo 4C

Sull’account Instagram @cool.car.design è apparso un rendering di una futura sportiva Alfa Romeo 2026 che ha suscitato molte reazioni. Pur non essendo un brutto progetto, il design proposto sembra lontano dallo stile iconico e raffinato che ci si aspetta dal marchio italiano.

La parte anteriore richiama vagamente la Toyota Supra, con la classica griglia Alfa affiancata da grandi prese d’aria e un cofano muscoloso, ma complessivamente l’insieme ricorda più una cugina giapponese della BMW Z4. La linea del tetto arcuata e i dettagli posteriori, sottili e allungati, evocano invece la Mercedes-AMG GT, tanto che senza il logo Alfa Romeo potremmo scambiarla per una proposta Mercedes.

Le spalle muscolose e le prese d’aria laterali di questa ipotetica nuova Alfa Romeo 4C contribuiscono a un look aggressivo, ma il risultato finale appare poco originale, influenzato troppo da modelli già esistenti. Insomma non si tratta di un render che ci piace particolarmente ma che ci fa pensare comunque che l’idea di una futura 4C stuzzichi la fantasia di molti dato che si tratta di una vettura che bene o male ha lasciato un segno nel corso della lunga storia automobilistica della casa automobilistica del biscione.