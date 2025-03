La Dodge Charger EV a 4 porte fa il suo debutto pubblico in California

Anche se manca un po’ di tempo all’avvio delle consegne della Dodge Charger EV a quattro porte, il modello ha fatto il suo debutto in pubblico in una cornice reale, che rende meglio l’idea del prodotto rispetto ai diversi scatti ufficiali, pubblicati in precedenza. La cornice scelta per questa prima comparsa in società è stata la California, dove la nuova auto ha misurato la presa esercitata sui presenti dalle sue forme.

Queste ultime, pur derivando da quelle di una coupé, non sembrano sbilenche. Anzi danno quasi l’impressione di essere state concepite, sin dall’inizio, in questo modo. Dal mio punto di vista sono addirittura più equilibrate di quella proposte dalla versione a due porte.

Nelle previsioni del management, le prime vetture di questo tipo dovevano finire nelle mani dei clienti già nel trimestre inaugurale dell’anno, ma c’è stato uno slittamento nella tempistica. dovuto a diverse cause. Ora si parla della seconda metà del 2025. Vedremo.

Intanto gustiamo le nuove immagini della Dodge Charger Daytona a quattro porte, mostrata lo scorso fine settimana allo SpringFest, nella California del Sud. Ovviamente i tratti erano già noti, perché svelati negli scatti ufficiali rilasciati in precedenza dalla casa madre. Ora, però, le foto sono contestualizzate, in uno scenario di vita vissuta, quindi meno asettico o artificiale di altri. La percezione così, soprattutto per chi l’ha vista per la prima volta dal vivo, si è fatta diversa. Bella le scelta della tonalità Bludicrous scelta per questo vernissage in pubblico.

Come per la coupé, anche qui il modello prenderà forma sia nella versione elettrica che in quella endotermica a 6 cilindri biturbo, certamente più in linea con il sentiment degli appassionati, anche se non con lo stesso appeal dei classici V8. La produzione della Dodge Charger EV a quattro porte dovrebbe iniziare, a regime, nel mese di maggio. Difficile dire se troverà una calda accoglienza del pubblico. Più facile ipotizzare il successo della versione dotata di motore a scoppio, per quanto meno frazionata rispetto agli standard abituali della scuola motoristica statunitense, legata ai cuori ad 8 cilindri, ma non si esclude qualche bella sorpresa, come anticipato in un precedente articolo.

