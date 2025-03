Dodge Charger potrebbe avere il motore Hemi V8 dal 2026

Un nuovo rapporto afferma che il motore V8 troverà posto nella nuova Dodge Charger. Mopar Insiders afferma che il marchio ad alte prestazioni del gruppo Stellantis sta “lavorando attivamente” per riportare il V8 nella gamma di Charger. Ciò avverrà piuttosto rapidamente, poiché l’Hemi potrebbe tornare alla fine del 2026. Non ci sono notizie sulle specifiche delle prestazioni, ma il vecchio V8 da 5,7 litri produceva 277 kW / 377 CV mentre il motore da 6,4 litri ne produceva 362 kW / 492 CV.

Nel 2026 la gamma di Dodge Charger potrebbe arricchirsi con il motore V8 Hemi

Secondo un rapporto pubblicato alla fine dell’anno scorso, gli ingegneri di Dodge hanno dichiarato a Jalopnik che installare un Hemi V8 sulla nuova Dodge Charger non è un’impresa semplice. Infatti, richiederebbe modifiche significative alla piattaforma, inclusi interventi sulla culla e sul firewall. Questi cambiamenti comporterebbero un investimento considerevole da parte di Stellantis, ma come si suol dire, quando c’è la volontà, si può fare.

Inoltre è stato anche rivelato che il marchio americano di stellantis sta spingendo in avanti i suoi nuovi modelli Dodge Charger Sixpack con motore Hurricane I6 biturbo, con la produzione che dovrebbe iniziare a maggio con le consegne previste per questa estate. Saranno offerti due modelli: una Sixpack a quattro porte che produce 420 cavalli, 50 in più della Charger R/T uscente, e una Sixpack a due porte che produce 550 cavalli, superando la Charger Scat Pack del 2023 di 65 cavalli. Questi modelli a sei cilindri ad alta potenza porteranno avanti la fiaccola dell’eredità delle muscle car di Dodge mentre gli appassionati aspettano il ritorno dell’Hemi che a quanto pare dovrebbe avvenire nel corso del 2026.

Vedremo dunque se queste voci provenienti dagli Stati Uniti troveranno conferme ufficiali nel corso dei prossimi mesi oppure no. Di certo la notizia sta facendo felici molti dei fan di Dodge che aspettavano con ansia questa possibilità per acquistare la nuova generazione della muscle car.