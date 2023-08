Nuova Dodge Charger EV: emergono novità interessanti

Dagli USA arrivano nuove interessanti indiscrezioni a proposito della nuova Dodge Charger EV. La transizione di Dodge verso le muscle car elettriche di prossima generazione rimane avvolta nel mistero, con informazioni ufficiali limitate sui loro prossimi veicoli “e-muscle”. Tuttavia, nelle scorse ore il sito Mopar Insiders ha rivelato alcuni dettagli intriganti, che fanno luce su ciò che gli appassionati potrebbero aspettarsi dalla futura auto elettrica di Dodge.

Nuove indiscrezioni emergono dagli USA a proposito della nuova Dodge Charger EV

La Dodge Charger Daytona SRT Banshee Concept ci ha dato un assaggio di una futura muscle car elettrica a due porte, e dall’America dicono che il modello di produzione rimarrà straordinariamente fedele a questo concetto, ma in un formato a quattro porte. La nuova Dodge Charger EV porterà con orgoglio il soprannome di Charger Daytona, mentre la variante a benzina manterrà il nome Charger e sarà equipaggiata con un motore a sei cilindri in linea “Hurricane 6” da 3,0 litri biturbo.

In omaggio alle aerodinamiche Charger del passato, la Charger Daytona presenterà l’iconico R-Wing, un elemento essenziale del design del concept. Questo funzionale R-Wing, ispirato alla tradizione della Charger Daytona originale, facilita il flusso d’aria attraverso la presa d’aria anteriore dove si troverebbe una griglia convenzionale, migliorando la deportanza. Il design innovativo dell’R-Wing anteriore, incorporato nel cofano orientato alle prestazioni, mantiene l’estetica esterna distintiva del marchio ottimizzando l’aerodinamica.

Ad aumentare il fascino della nuova Dodge Charger EV Daytona ci sarà il tetto panoramico in vetro. Mostrata sulla concept car, le nostre fonti hanno confermato che sarà offerta come optional. Il tetto in vetro dovrebbe creare un ambiente accogliente per gli occupanti dei sedili posteriori, che si sono lamentati della vista dal retro dell’auto di attuale generazione.

Per il debutto della nuova Dodge Charer EV ci sarà però ancora da aspettare un pochino. Informazioni provenienti da addetti ai lavori suggeriscono che la produzione della nuova Challenger potrebbe iniziare già nel giugno 2024 presso lo stabilimento di assemblaggio Stellantis Windsor. Invece la versione elettrica di Charger potrebbe entrare in produzione intorno al terzo trimestre del 2024.