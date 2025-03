‘Greenovation’ alla Opel: il trio di SUV Grandland, Frontera e Mokka

Le nuove Opel Grandland, Opel Frontera e Opel Mokka colpiscono per il design audace e pulito, le tecnologie intelligenti e il piacere di guida e il comfort. Allo stesso tempo, il trio di SUV Opel stabilisce nuovi standard in termini di risparmio delle risorse e sostenibilità. Perché tutti e tre i modelli rappresentano ciò che Opel intende con “Greenovation”. Sono stati eliminati gli elementi cromati e le applicazioni di design sulla carrozzeria, mentre gli interni sono caratterizzati da tessuti e rivestimenti realizzati con materiali con contenuto riciclato. La Opel Grandland, così come la Frontera e la Mokka, sono realizzate con materiali riutilizzabili fino al 95% e riciclabili fino all’85%.

Inoltre, la gamma di propulsioni elettrificate dei tre nuovi modelli garantisce ai clienti la possibilità di viaggiare risparmiando risorse e addirittura senza emissioni locali, consentendo loro di godersi il piacere di guida con un senso di responsabilità. Per promuovere ulteriormente l’elettromobilità, Opel rende ora il passaggio ancora più semplice e conveniente con “Electric All In”, a partire dall’acquisto del veicolo.

I nuovi SUV Opel esprimono fin dal primo sguardo un messaggio di salvaguardia delle risorse: nella loro espressione chiara e specifica della filosofia di design della casa tedesca, rinunciano a distraenti applicazioni sulla carrozzeria. Il fulmine Opel è presente sia sul frontale del marchio Opel Vizor che sul posteriore. Alcune linee caratteristiche segnano il corso della pagina. Ciò che manca deliberatamente nell’intera carrozzeria dei modelli Grandland, Frontera e Mokka sono gli elementi cromati. Al suo posto, al centro del portellone posteriore è impresso il nome del modello vincitore del titolo “Volante d’Oro 2024”, ad esempio la Grandland.

Lo stesso concetto di sostenibilità si applica anche all’illuminazione: anche in questo caso gli sviluppatori si sono concentrati sulla salvaguardia delle risorse. I gruppi ottici utilizzano esclusivamente fari a LED a risparmio energetico, tra cui i fari adattivi Intelli-Lux HD, leader del settore, montati sulla Grandland. Inoltre, il nuovo SUV di punta è il primo modello di serie a presentare il fulmine Opel illuminato e a integrarlo, insieme all’innovativa tecnologia “Edge Light”, nel nuovo 3D Vizor.

Già durante lo sviluppo di Grandland, Frontera e Mokka, i progettisti e gli ingegneri hanno prestato attenzione alla ricerca di soluzioni volte a risparmiare risorse e quindi a ridurre l’impronta di CO2 dei SUV . Ad esempio, gli innovativi sedili Intelli-Seat di Grandland e Frontera, che possono ospitare sia il conducente sia il passeggero anteriore, dimostrano come il comprovato comfort di viaggio possa essere abbinato alla sostenibilità. Grazie alla loro concavità al centro del sedile, che allevia la pressione sul coccige, garantiscono un piacere di guida rilassato e allo stesso tempo la coscienza pulita. I tessuti e i rivestimenti delle superfici dei sedili, dei pannelli delle portiere, dei cruscotti e delle consolle centrali, in tutti e tre i modelli, sono realizzati con materiali ricavati al 100% da bottiglie di PET riciclate. Inoltre, elementi come i rivestimenti del volante sono realizzati in pelle sintetica vegana.

La Mokka è dotata anche di un rivestimento del sedile realizzato nel nuovo materiale ReNewKni. Trasmette l’aspetto pregiato della pelle scamosciata ed è realizzato in un monomateriale. Se durante il taglio avanza qualcosa, è possibile riutilizzarlo direttamente. Un altro vantaggio rispetto ai materiali compositi è che il monomateriale non deve essere laboriosamente separato per essere riutilizzato o riciclato. Ciò riduce l’ impronta di CO2 e aiuta anche a evitare gli sprechi.

Anche per le parti del veicolo non visibili ai clienti, gli sviluppatori di Grandland, Frontera e Mokka hanno prestato attenzione alla “greenovation” e a un’economia circolare funzionante: ad esempio, per costruire i SUV vengono utilizzati alluminio riciclato e acciaio con contenuto riciclato; Inoltre, nei veicoli sono installati vari elementi polimerici. Nel Grandland sono presenti più di 40 elementi polimerici, costituiti fino all’80 percento da materiali “verdi”. In totale, oltre 550 chilogrammi del peso della Grandland sono costituiti da materie prime riciclate e rinnovabili.

I sistemi di trasmissione sono un fattore chiave per ridurre significativamente l’impronta di CO2. Opel sta perseguendo una strategia di avanzamento costante dell’elettrificazione con ogni nuovo modello . I nuovi Grandland, Frontera e Mokka offrono un’ampia gamma di varianti elettrificate, tra cui alternative completamente elettriche, che consentono un piacere di guida senza emissioni locali. Inoltre, gli speciali cerchi aerodinamici riducono ulteriormente i consumi e il fabbisogno energetico. Ma non è tutto: Opel ha messo a punto soluzioni adatte anche per le batterie stesse, affinché possano durare a lungo e, soprattutto, risparmiare risorse. Fanno parte anche dell’economia circolare promossa dall’azienda, che si basa sulle cosiddette quattro “R”: riparare, rigenerare, riutilizzare e riciclare. Per rendere ciò possibile, nello stabilimento produttivo della nuova Grandland a Eisenach è stato allestito appositamente un “Battery Shop”.

Per promuovere ulteriormente l’elettromobilità, Opel la rende ancora più semplice e accessibile per i clienti, a partire dall’acquisto del veicolo. Chi acquista oggi un modello di auto elettrica a batteria riceverà con sé anche numerosi servizi. “Electric All In” è la formula che rende il passaggio un gioco da ragazzi e la mobilità elettrica quotidiana più piacevole. Sono già inclusi servizi come l’eProWallbox Move per la ricarica rapida a casa, il pacchetto Opel Connect PLUS 3 e otto anni di ricarica mobile e assistenza in caso di guasti 4 , nonché la garanzia sulla batteria. Con questo approccio olistico e la strategia di focalizzazione su soluzioni di risparmio delle risorse, come propulsori elettrificati e monomateriali negli interni, nonché di aumento graduale della quota di materiali riciclati, Opel riduce costantemente l’ impronta di CO2 dei suoi veicoli, della produzione e dell’intera azienda.