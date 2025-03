Lancia fa peggio di Tesla nel 2025 in Europa: le vendite sono crollate del 73% 

Lancia non sembra ancora essere sulla strada giusta per il rilancio sul mercato premium europeo, come nei desideri di Stellantis. La casa automobilistica piemontese a gennaio e febbraio del 2025 deve fare i conti con un crollo delle vendite rispetto allo scorso anno in Europa: -73%. Secondo i dati ufficiali sulle vendite per le regioni UE, EFTA e Regno Unito forniti dall’ACEA ( Associazione europea dei costruttori di automobili), il brand premium di Stellantis ha venduto solo 2.208 unità a gennaio e febbraio 2025, un forte calo rispetto alle 8.098 unità nello stesso periodo dell’anno scorso. Questo calo è particolarmente sorprendente considerando il lancio di una nuova generazione della Ypsilon e l’espansione del marchio fuori dall’Italia per la prima volta da anni.

Lancia è riuscita a fare peggio di Tesla in Europa nel 2025: le vendite crollano del 73% rispetto allo scorso anno

Ovviamente ciò è dovuto all’uscita di produzione della vecchia Lancia Ypsilon che per tanto tempo ha rappresentato l’unico modello nella gamma della casa italiana. La nuova generazione più grande e molto più costosa non riesce a tenere il passo nonostante sia venduta in numerosi paesi europei a differenza della vecchia che invece negli ultimi anni veniva venduta solo in Italia. Pesa ovviamente l’aumento dei prezzi rispetto alla vecchia auto e anche l’assenza per molti anni del marchio dai principali mercati europei, cosa che probabilmente ha fatto perdere appeal al brand.

Lancia punta a riprendersi aprendo 70 nuovi showroom in tutta Europa entro la fine del 2025. Resta da vedere se ciò genererà una vera rinascita per il marchio. Inoltre l’anno prossimo arriverà sul mercato la nuova Lancia Gamma futura ammiraglia del marchio lunga 4,7 metri su piattaforma STLA Medium. Questa auto che potrebbe avere un prezzo di partenza abbastanza alto rappresenterà il non plus ultra della gamma che poi dovrebbe vedere l’arrivo tra il 2028 e il 2029 anche della nuova Delta.

Lancia, comunque, non è l’unica azienda automobilistico ad avere avuto un inizio difficile nel 2025 in Europa. Oltre al calo del 72,7% delle vendite del brand di Stellantis, anche Tesla sta assistendo a un crollo significativo, con un calo del 42,6%. Altri marchi che stanno sperimentando notevoli cali nelle vendite sono Smart (-55,4%), Jaguar (-53,4%) e Mitsubishi (-35,4%).