Nuova Lancia Delta: in Francia dicono che sarà prodotta a Pomigliano su STLA Small

Nuova Lancia Delta sarà la terza novità della nuova gamma Lancia dopo la nuova Lancia Ypsilon che ha debuttato lo scorso anno e la nuova Lancia Gamma che invece vedremo nel 2026. Il suo debutto inizialmente previsto per il 2028 dovrebbe invece avvenire agli inizi del 2029. Secondo recenti indiscrezioni provenienti dalla Francia e più precisamente dal famoso sito L’Argus, l’auto potrebbe essere una delle due vetture ad essere prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano in Italia oltre alla nuova Fiat Pandina che arriverà nel 2030.

In Francia insistono: la nuova Lancia Delta sarà prodotta a Pomigliano

Pomigliano nei prossimi anni accoglierà due nuove auto su piattaforma STLA Small e si dice che una di queste possa essere proprio la nuova Lancia Delta mentre l’altra potrebbe essere l’erede di Alfa Romeo Giulietta. Anche in Francia confermano questa voce dicendo che sarà proprio Pomigliano ad ospitare la produzione della futura auto di Lancia che dunque invece che sulla STLA Medium come si pensava inizialmente potrebbe essere prodotta sulla STLA Small una piattaforma capace di ospitare auto fino a 4,4 metri di lunghezza. Proprio questa dovrebbe essere la misura della nuova Delta.

Viene anche confermato che così come per la nuova Lancia Ypsilon e per la nuova Lancia Gamma anche la nuova Lancia Delta arriverà sul mercato in versione termica e non solo elettrica come si pensava ed era stato detto inizialmente. Ricordiamo che a proposito di questa auto lo scorso anno il numero uno di Lancia il CEO Luca Napolitano aveva detto che sarà fedele a se stessa come design con uno stile muscolare, squadrato, geometrico e sportivo.

Nuova Lancia Delta sarà dunque il fiore all’occhiello della futura gamma di Lancia che se le cose andranno come si spera potrebbe accogliere ulteriori modelli dopo il 2030 a cominciare da un SUV compatto come si vocifera ormai da qualche tempo.