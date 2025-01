Nuova Lancia Gamma: la versione con motore termico suscita molta curiosità

La nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia del marchio premium di Stellantis. si tratterà di una berlina fastback con uno stile molto particolare destinata ad avere un ruolo di primo piano nella gamma della casa piemontese in Europa. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. Si tratta infatti di uno dei cinque modelli che saranno prodotti in quella fabbrica su piattaforma STLA medium.

La nuova Lancia Gamma termica suscita interesse e curiosità e si candida a diventare la versione più venduta del modello

Inizialmente la nuova Lancia Gamma sarebbe dovuta essere solo elettrica al 100 per cento. Per questo ha fatto molto scalpore nei mesi scorsi la notizia che alla fine questa auto avrà anche una versione termica nella fattispecie si tratterà di una ibrida. La conferma è arrivata alla fine dello scorso anno nel corso della Tavola Rotonda con Stellantis, organizzata presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Durante l’incontro, Stellantis ha annunciato un impegno economico significativo, destinando 2 miliardi di euro a investimenti per la produzione in Italia, un passo strategico per consolidare ulteriormente il legame con il governo italiano. Jean-Philippe Imparato, responsabile delle operazioni di Stellantis in Europa, ha rivelato che la nuova gamma di veicoli includerà motorizzazioni ibride, rispondendo così alle esigenze in continua evoluzione del mercato automobilistico.

A proposito della decisione di dotare la nuova Lancia Gamma di una versione termica, in un comunicato il brand italiano ha spiegato: “La decisione di ampliare l’offerta del nuovo modello includendo motorizzazioni elettrificate rappresenta una risposta strategica e mirata alle richieste sempre più rilevanti e specifiche del mercato. Questo approccio non solo risponde alle necessità dei consumatori, ma permette di coprire una vasta gamma di esigenze in termini di mobilità sostenibile e innovativa”.

“Di conseguenza, si prevede un aumento significativo dei volumi di produzione e un miglioramento della competitività del marchio a livello internazionale. Il nuovo modello sarà realizzato sulla piattaforma multi-energia STLA Medium di Stellantis, che consente di configurare il veicolo sia in versione ibrida che elettrica. La produzione del veicolo dovrebbe iniziare nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Italia, nel 2026”.

Ovviamente la curiosità di sapere come sarà la nuova Lancia Gamma ed in particolare la sua versione termica cresce sempre di più. Questa variante si candida a diventare la più venduta in assoluto della sua gamma. E’ probabile che qualche indizio più preciso sulle sue caratteristiche possa arrivare già nel corso dei prossimi mesi dato che il debutto del nuovo modello è atteso agli inizi del 2026.