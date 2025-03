Nuova Lancia Ypsilon Ibrida: il 15 e 16 marzo un coinvolgente Porte Aperte nelle concessionarie italiane

Il weekend di sabato 15 e domenica 16 marzo sarà caratterizzato da un evento esclusivo di Porte Aperte dedicato alla Nuova Lancia Ypsilon Ibrida, il modello che si distingue nel suo segmento per la sua eccezionale versatilità, efficienza e attenzione all’ambiente. Visitando una delle 160 selezionate Case Lancia in tutta Italia, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza cliente premium, scoprendo tutte le innovazioni tecnologiche della Lancia Ypsilon ibrida. Sarà possibile anche provare questa vettura attraverso test drive entusiasmanti che evidenzieranno la sua maneggevolezza, efficienza e prestazioni senza pari. Durante l’evento, i visitatori potranno inoltre esplorare l’intera gamma della prima vettura che segna l’inizio della nuova era di Lancia, disponibile negli allestimenti Ypsilon, LX ed Edizione Cassina, in versioni sia elettriche che ibride.

Durante l’evento i partecipanti potranno anche scoprire la promozione del mese sulla nuova Lancia Ypsilon Ibrida

Durante l’evento Porte Aperte, i partecipanti avranno anche l’opportunità di scoprire la promozione del mese, che rende ancora più conveniente mettersi al volante della Nuova Lancia Ypsilon Ibrida. Fino al 31 marzo, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4, sarà possibile acquistare la vettura al prezzo promozionale di 21.400€, oppure a 19.900€ con un finanziamento studiato in collaborazione con Stellantis Financial Services. Il finanziamento prevede una rata mensile di 149€ per 35 mesi, con un anticipo di 3.747€, TAN fisso al 7,99% e TAEG del 10,4%. Alla scadenza del finanziamento, il cliente avrà la possibilità di scegliere tra diverse opzioni: sostituire il veicolo, pagare la rata finale di 15.610€ (importo variabile in base all’allestimento) o restituirlo.

La Nuova Lancia Ypsilon Ibrida si distingue per il suo sistema ibrido di ultima generazione, che unisce efficienza e affidabilità. Il motore termico a 3 cilindri da 1.2 L, capace di sviluppare 100 CV (74 kW), lavora in sinergia con una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Quest’ultimo include un motore elettrico da 21 kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, che insieme garantiscono un’ottimizzazione perfetta in termini di compattezza. Grazie a queste caratteristiche, la versione ibrida della Ypsilon raggiunge una velocità massima di 190 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 9,2 secondi. Non solo prestazioni brillanti, ma anche consumi ed emissioni ridotti, con una media di 4,6 l/100 km e 103-104 g/km nel ciclo WLTP.

Il Porte Aperte dedicato alla Nuova Ypsilon Ibrida è un’opportunità da non perdere per scoprire tutti i dettagli di una tecnologia che offre i vantaggi della guida elettrica, eliminando però le preoccupazioni legate alla ricarica, che ancora oggi limitano alcuni clienti nell’approccio alla mobilità a zero emissioni. La Ypsilon Ibrida si distingue nel segmento B hatchback premium come modello best-in-class, grazie all’allestimento completo e a un ampio display da 10,25”, il miglior sistema di ausilio al parcheggio nella categoria e un sistema di illuminazione esterna avanzato per tecnologia e copertura.

Un altro punto di forza è la Guida Autonoma di livello 2, disponibile di serie sull’Edizione Cassina, l’unica vettura del segmento ad offrire questa funzionalità. Inoltre, la Nuova Ypsilon Ibrida è la prima vettura Stellantis equipaggiata con il sistema S.A.L.A., l’interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un’esperienza di guida confortevole e all’avanguardia, completamente in linea con la tecnologia senza sforzi firmata Lancia.