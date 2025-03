Fiat Grande Panda: il pubblico delle grandi occasioni la attende per il primo Porte Aperte con prezzi interessanti

Fiat Grande Panda sembra avere le carte in regola per diventare una delle auto più amate della caa torinese non solo di adesso ma addirittura della storia. Ciò è dimostrato dalla grande attesa da parte di tutti per il primo Porte Aperte che dovrebbe avvenire nell’ultimo weekend di marzo anche se al momento si attendono conferme da parte della casa italiana. Una cosa però è certa e cioè che per questo occasione ad attendere la nuova vettura di Fiat ci sarà di sicuro il pubblico delle grandi occasioni.

Il primo porte aperte di Fiat Grande Panda si avvicina

Sono in tanti infatti desiderosi di vedere dal vivo, toccare con mano e provare la nuova Fiat Grande Panda che ricordiamo per tutto il mese viene offerta in promozione al prezzo di 16.950 euro per la versione entry level con motore ibrido 1.2 da 100 CV in allestimento Pop e solo in caso di finanziamento con Stellantis. Anche la versione elettrica da 113 cavalli e autonomia di 320 km si può avere in promozione sempre con finanziamento Stellantis da 22.950 euro. Nel frattempo gli ordini vanno a gonfie vele con la vettura che si può prenotare in tutti i principali mercati di Europa.

Sebbene il primo porte aperte non sia ancora stato ufficialmente confermato da Fiat, alcuni concessionari hanno già fatto sapere che questo avverrà il 29 e 30 marzo. Come dicevamo si attende la conferma ufficiale da Fiat per essere certi che si tratti di iniziative nazionali e non di singoli concessionari. La curiosità di vedere dal vivo la vettura è tanta. Questa auto del resto da origine ad una nuova famiglia di veicoli da cui deriverà la futura Pandissima che vedremo nel corso della prossima estate e che poi sarà disponibile entro fine anno per gli ordini. Questo sarà solo l’inizio dato che poi arriveranno una fastback, un pickup e un camper e non si esclude nemmeno l’arrivo di una nuova Multipla.