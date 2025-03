Fiat Grande Panda in collaborazione con Spotify lancia la Playlist della Felicità

FIAT ha scelto Spotify, la principale piattaforma di streaming audio a livello globale, per dare continuità alla campagna di lancio della nuova Fiat Grande Panda, definita l’auto della felicità. Il pubblico italiano ha avuto un primo assaggio di questa emozione durante la serata finale del Festival di Sanremo, quando è stato trasmesso in anteprima lo spot del nuovo family mover FIAT, accompagnato dalla storica canzone “Felicità” di Al Bano.

Spotify rappresenta il partner perfetto per la nuova Fiat Grande Panda

Questa collaborazione si sposa perfettamente con l’identità di FIAT, da sempre legata alla musica italiana. Per la prima volta, più di 15 milioni di utenti in Italia potranno creare la propria Playlist della Felicità, basata sui loro gusti musicali, per rendere ogni viaggio unico e accompagnare ogni momento della giornata. Per ottenere una playlist esclusiva e su misura, sarà sufficiente accedere al link dedicato da dispositivo mobile.

Grazie alla sua ampia selezione musicale, Spotify rappresenta il partner perfetto per questo progetto, unendo il fascino della canzone italiana a un’esperienza di guida ancora più coinvolgente a bordo della nuova Fiat Grande Panda. Questa collaborazione incarna la visione di FIAT sull’integrazione tra tecnologia e infotainment, permettendo a tutti di sentirsi “a casa” ovunque, accompagnati da una colonna sonora unica, modellata sulle proprie emozioni e ricordi.

Il legame tra musica e motori ha dato vita, nel tempo, a collaborazioni memorabili. FIAT, con la sua lunga tradizione, ha saputo fondere il proprio spirito con quello di artisti iconici della scena musicale italiana. Dall’eleganza della 500e “La Prima by Bocelli” alla Fiat 600 Hybrid sulle note di “Tu si ‘na cosa grande” di Domenico Modugno, fino al toccante spot di fine 2024 con “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni e Alfa, il marchio torinese continua a regalare emozioni, intrecciando musica e guida in un connubio perfetto.

La musica, con la sua capacità di suscitare emozioni e ricordi, si lega perfettamente alla nuova Grande Panda, un’auto che incarna felicità, semplicità e accessibilità. Ispirata al celebre modello degli anni ’80, questa vettura proietta FIAT nel futuro con un design robusto, un carattere distintivo e soluzioni innovative pensate per migliorare la vita quotidiana, come il cavo di ricarica integrato e retrattile, una novità assoluta per un’auto elettrica.

Disponibile in versione ibrida ed elettrica, la Grande Panda arriverà nelle concessionarie italiane a fine mese, pronta per essere scoperta e testata su strada, offrendo un’esperienza di guida senza pari in termini di maneggevolezza, prestazioni e comfort.